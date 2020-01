Los españoles repatriados pasarán la cuarentena en el Gómez Ulla Los que no presenten síntomas pasarán 14 días en el hospital y los que sí los tengan serán casos de investigación

Josefina G. Stegmann SEGUIR Actualizado: 30/01/2020 04:29h

Los repatriados españoles de la ciudad china de Wuhan pasarán la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, según ha podido saber ABC. La duración de la cuarentena será de 14 días, el periodo máximo. Ello se debe al desconocimiento que aún se tiene sobre este nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV cuyos primeros casos se produjeron el pasado mes de diciembre en la ya mencionada ciudad china, aunque se prevé que el tiempo de cuarentena pueda disminuir.

El procedimiento a seguir, cuando los españoles lleguen a Madrid, será el siguiente: primero, serán valorados por el equipo de Sanidad Exterior. Se trata de médicos especializados en riesgos fronterizos. Estos se encargarán de evaluarlos, bien en el aeropuerto o dentro del propio avión en el que lleguen, aunque esta cuestión está aún por determinar por las autoridades sanitarias. Una vez evaluados, si los españoles recién aterrizados no presentan ninguna sintomatología serán trasladados al Gómez Ulla donde pasarán la cuarentena.

Una veintena de ciudadanos

La elección de un hospital responde a cuestiones logísticas ya que estas personas se consideran sanas, lo que significa que podría haberse optado por cualquier otro espacio no hospitalario, como ha hecho Japón, que ha mandado a sus domicilios a los trasladados que no presentan sintomatología. La cuarentena, de hecho, solo se aplica a personas sanas o que estén potencialmente en periodo de incubación. La elección de un hospital tiene que ver también con que el número de españoles que llegan no es tan numeroso (alrededor de veinte, según señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa) lo que impedirá, por lo tanto, que ocupen todo un recinto.

Pero, ¿por qué se ha elegido el Gómez Ulla? La elección de este centro se debe, en parte, a que se preparó durante la crisis de la gripe A para atender casos de infecciones respiratorias graves como la del coronavirus. Además, dispone de una Unidad de Alto Aislamiento Biológico con ocho habitaciones de presión inversa, las idóneas para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alta transmisión, así como con espacios donde concentrar con garantías y aislamiento sanitario a esa veintena de ciudadanos. Dentro del hospital, estas personas estarán en régimen de semiaislamiento para evitar contagios. En caso de darse un caso positivo, se pasaría al aislamiento biológico extremo, con todas las medidas preventivas y profilácticas que la norma exige, señalaron fuentes del hospital madrileño a ABC.

En el caso de los recién llegados que presenten sintomatología pasarán a ser considerados casos en investigación, tal como ha ocurrido con todos los casos sospechosos que se han dado en las últimas semanas pero que finalmente no estaban contagiados. Para ellos sí se activará el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad: se les tomarán muestras que serán analizadas por el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III y se mantendrán aislados en el hospital.

El día de la repatriación

Lo que aún está por determinar es el día exacto en que se producirá la repatriación. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, señaló a Ep que esta información se desconoce porque continúan los contactos: «No sé si mañana, pasado, el sábado o el domingo», indicó.

El martes, en su visita al Centro Nacional de Microbiología, el ministro de Sanidad señaló que los españoles serán repatriados «lo antes posible» en cuanto las autoridades chinas autoricen su salida. Preguntado por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no repatriar a los ciudadanos atrapados en Wuhan, el ministro señaló que «estamos trabajando este escenario, en combinación con el resto de países europeos, vamos a seguir las recomendaciones de los expertos sanitarios; nos parece que la repatriación no ofrece riesgos».