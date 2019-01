España y el mundo pendientes de un pozo

De tanto usarlas, hemos desgastado las etiquetas. Arropados en el sofá, hemos llegado a creer que tirar de teléfono móvil y escribir un hashtag —del tipo #Yotambiensoyloqueahoratoca— nos hace mejores personas. Limpia nuestras conciencias, que una vez enfundado el aparato que todo lo consigue, quedan convenientemente reseteadas para poder elegir dónde encargamos la cena.

De repente, un pozo. Pequeño. De apenas un palmo de diámetro. Y un niño. Ha tenido que precipitarse un niño de dos años a un pozo sin fin para que aprendamos a distinguir lo real de lo virtual. Es la principal lección que sacamos de la desdicha del pobre Julen: no está perdida toda la esperanza. La ola de solidaridad que ha despertado esta tragedia en torno a un agujero de sólo 25 centímetros es de tal calibre que nos lleva a pensar que no todo está perdido. Que si hay un motivo, somos capaces de unirnos todos a una para mover una montaña. Aunque sea aferrados a una esperanza imposible.

Así ha sido desde la tarde de aquel fatídico 13 de enero. Cuando los teletipos empezaron a despertarnos del sopor dominical con la noticia. El Cerro de la Tortuga se había comido a un niño de dos años que comía gusanitos. Totalán, un pequeño municipio de la Axarquía malagueña, se convirtió desde el primer momento en el centro del mundo. España y el planeta asomados a un pozo. Los almendros que rodean este pueblito blanco de sólo 700 habitantes empezaban a florecer sin esperar que se convertirían en el escenario universal en torno a una sola fe: la de que se obrara el milagro.

Desde entonces, la habitual cascada de etiquetas tuiteras de apoyo dejó de tener importancia. Porque la fraternidad se hizo de verdad, tangible. En el preciso momento en que se daba aviso al 112 de lo ocurrido se desató un maremoto inédito de ayuda palpable que simplemente se explica oteando la transformación orográfica que en tiempo récord se ha hecho del antes tranquilo paraje. Lo han relatado los técnicos en innumerables ocasiones. El megaproyecto de obra civil que se ha llevado a cabo en pocas jornadas emplearía meses, si no un año, en condiciones normales.

Valgan los números, fríos en su escritura pero de asombroso calor humano. Han sido unas 300 las personas que han colaborado en el operativo de rescate. Agentes de la Guardia Civil, bomberos, mineros llegados de Asturias. No ha existido el cansancio. Ni el miedo a pesar de estar permanentemente jugándose el pellejo. Desde que en las primeras horas de búsqueda aparecieran restos biológicos del niño sólo había un fin. Que apareciera. Vivo.

