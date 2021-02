España vacunará con AstraZeneca a mayores de 18 años y hasta los 55 Sigue el camino iniciado por otros países europeos como Alemania, Francia o Austria

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, ha acordado este viernes que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford no será inoculada a los mayores de 55 años, aplicándose así desde los 18 años. Aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) la recomendó en principio para todas las edades, lo cierto es que los estudios previos sobre su eficacia son insuficientes entre los sujetos de estas edades, aunque «todo hace indicar» que en estos podría mantener su efectividad, según la EMA.

En España hay 12.600.000 personas entre 55 y 80 años. Y a ninguno de ellos se le inocularían las dosis de AstraZeneca. Esto obliga a seleccionar a un grupo prioritario a los que administran este medicamento, del que llegarán 1,8 millones de dosis este mes. Este jueves ya se acordó en la misma Comisión que las dosis de AstraZeneca que lleguen a España irán destinadas a profesionales sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea.

La decisión de no vacunar a los más mayores está en línea con la de otros países del entorno, que esta misma semana han hecho pública su decisión: Francia, Alemania, Polonia, Austria... Todos basan su decisión en la falta de evidencias de la efectividad de la solución de AstraZeneca en este grupo de edad, aunque a priori los datos no indiquen que no pueda ser efectiva.

La vacuna de AstraZeneca se administra en dos inyecciones en el brazo, la segunda entre 4 y 12 semanas después de la primera. Los efectos secundarios más comunes con la vacuna fueron generalmente leves o moderados y mejoraron unos días después de la vacunación. La seguridad y la eficacia de la vacuna se seguirán controlando a medida que se utilice en toda la UE, a través del sistema de farmacovigilancia de la UE y estudios adicionales de la empresa y las autoridades europeas.

Según reconoció la EMA, todavía no hay suficientes resultados en participantes mayores (de más de 55 años) para proporcionar una cifra de cómo funcionará la vacuna en este grupo. Sin embargo, se espera protección, dado que se observa una respuesta inmune en este grupo de edad y en base a la experiencia con otras vacunas.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford aseguraron este lunes que la vacuna contra el Covid-19 que desarrollan de forma conjunta tiene una eficacia del 70,4%. En un comunicado, afirmaban que «el análisis intermedio de fase 3 que incluye 131 casos de Covid-19 indica que la vacuna tiene una eficacia del 70,4% cuando se combinan los datos de dos regímenes de dosificación» y explican que «la eficacia de la vacuna fue del 90% en uno» de los regímenes «y de 62% en el otro». El de mayor eficacia utilizó una primera dosis reducida a la mitad y una segunda dosis estándar. Estos datos «también sugieren que este régimen de media dosis y dosis completa podría ayudar a prevenir la transmisión del virus, evidenciado por tasas más bajas de infección asintomática en los vacunados», afirmaban.