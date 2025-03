España sigue alejada de la inmunidad de grupo

Casi el 95 por ciento de la población española no ha tenido contacto con el coronavirus. La segunda ola del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad confirma los datos preliminares y estima en un 5,2 % los españoles que han pasado la enfermedad y podrían estar más protegidos ante una posible nueva infección. Eso significa que el país avanzará su desescalada sin la ansiada inmunidad de grupo o de rebaño, esa que nos permitiría mantener a raya la circulación del virus. Aunque los datos son aún preliminares, siguen estando muy lejos del 60% que los epidemiólogos consideran mínimo para garantizar una buena protección.

El estudio se puso en marcha el pasado 27 de abril para medir el nivel de inmunidad de los españoles frente al virus. Para ello se ha tomado una muestra de sangre para buscar la presencia de anticuerpos , la prueba irrefutable que permite saber si se ha superado la infección aunque no se hayan tenido síntomas. Los primeros resultados desvelaron que solo el 5% de la población había tenido contacto con el peligroso Covid-19.

Semanas después y con una participación de voluntarios -casi 64.000- , los resultados muestran una tasa muy similar a la arrojada en la primera ronda del estudio. Frente al 5 por ciento detectada entonces, ahora solo se eleva hasta el 5,21. Un dato curioso es que existe un 0,8 por ciento de participantes que dieron negativo en la primera etapa del estudio y han dado positivo en la segunda. E sa cifra se eleva hasta valores cercanos al 2 por ciento cuando se mira en las provincias de Ávila, Valladolid, Palencia, Soria, Madrid y Segovia. Los resultados responden a muestras obtenidas entre el 18 de mayo y el 1 de junio.

Soria, a la cabeza de anticuerpos

Como en la primera fase, también se detecta una variabilidad geográfica que oscila entre el 0,5 de Ceuta al 14,7 de Soria o 14,2 de la provincia de Cuenca. La mayor presencia de anticuerpos se observa en la zona centro, en el entorno a la comunidad de Madrid, donde no baja del 10%. Así ocurre en provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde también se concentró un mayor número de casos y de muertes las peores semanas de la pandemia.

Pese a que los varones presentan formas más graves de la enfermedad, se ha visto que las mujeres tienen una tasa de anticuerpos ligeramente superior que los hombres . En concreto un 5,4% frente al 5 de los varones. Y también existen algunas diferencias por edades. Aunque no hay grandes diferencias en los bebés, niños y adultos jóvenes, curiosamente sí se ha visto una cifra más elevada en los nonagenarios del 8 por ciento «que llama la atención», reconoció Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, al exponer los resultados.

Un tercio de la población es asintomática

De los dos millones de españoles que habrían pasado la infección, un tercio no han tenido síntomas, tal y como ya se había visto. Eso significa, que pasaron la infección sin enterarse. Pero también que no acudieron a ningún centro médico y se escaparon de la vigilancia epidemiológica . Eran personas asintomáticas con capacidad de transmitir la infección a otras personas. «Esto nos enseña que hay que seguir manteniendo las medidas de higiene y protección para evitar más contagios. No podemos hacer otra cosa», aseguró Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que también participó en la presentación del estudio.

De los nuevos datos del estudio, Simón cree que se puede inferir que al comienzo de la epidemia hubo más casos de los que creímos ver por lo que se reportaba en los hospitales.

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, coordinadora de la investigación se felicitó por la adherencia al estudio. La tasa de participación se ha situado en el 76 por ciento, superior a la de la primera ronda: 74,9 por ciento. «Esta mejora refleja la alta adherencia al estudio. Hasta el 95 por ciento de todos los participantes en la primera ronda han continuado, pero además se han incorporado 5.847 más», ha celebrado. Además, el 87,9 por ciento ha accedido a donar una muestra de sangre.