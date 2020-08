España, segundo país europeo con mayor tasa de contagios por coronavirus del último mes

Jorge Sanz Casillas SEGUIR Madrid Actualizado: 17/08/2020 08:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el debate del coronavirus en España parece girar en torno a la semántica (qué nombre poner al aumento sostenido de los contagios), la estadística sigue siendo demoledora. En lo que las distintas autoridades discrepan sobre llamarlo o no segunda ola, España se ha convertido en el segundo país de Europa con peor tasa de contagios del último mes, provocando que cada vez más naciones nos hayan vetado como destino seguro. El empeño de los hosteleros y de la ministra González Laya están jugando una batalla desigual en la que las matemáticas no están de nuestro lado.

De todos los países que componen la Unión Europea (y añadiendo Reino Unido) solamente Luxemburgo supera a España en número de nuevos contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes según datos de la Universidad Johns Hopkins. Con los números en la mano, España es el segundo país al que más ha afectado el coronavirus en el último mes. Y eso no hay campaña de imagen que lo remonte.

Al lado de otros países del continente comparables a España por proximidad y población, la estadística no mejora. Mientras España presenta 171 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, vecinos como Portugal o Francia reflejan 63 y 51 respectivamente (casi una tercera parte). Si llevamos el espejo hasta Alemania, Grecia o Italia (uno de los países más perjudicados por la primera oleada), la comparativa resulta odiosa. Alemania notifica 26, Grecia 23 e Italia 14. Es una décima parte de la incidencia que presenta España, que el viernes decidió tomar medidas aplicables a todo el territorio limitando el ocio nocturno y prohibiendo fumar al aire libre cuando no haya distancia de seguridad. El anuncio, compuesto de once medidas, llegó 24 horas después de que la Organización Médica Colegial (OMC) reclamase liderazgo y un «golpe de timón».

— Lea las 11 medidas decretadas por Sanidad (PDF)—

Desde Sanidad justifican este aumento de los casos de coronavirus a un mayor esfuerzo para su detección. El pasado jueves Fernando Simón aseguraba que España viene realizando unas 340.000 pruebas semanales (48.000 diarias). Dando por bueno ese dato, si cada día afloran unos 3.000 nuevos casos, el porcentaje de personas que tienen o han tenido contacto con el coronavirus sería próximo al 6%, muy parecido al que arrojaron las dos oleadas del estudio de seroprevalencia impulsado por Sanidad hace ya varios meses.