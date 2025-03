España necesita entre 5.000 y 9.000 médicos de familia para alcanzar la media europea

España asiste a una curiosa paradoja. Con las facultades de Medicina llenas y «números clausus», el país no cuenta con suficientes médicos para hacer frente a la pandemia .

El virus ha mostrado los pies de barro de una de las mejores sanidades ... del mundo . Años de mala planificación y maltrato laboral han vaciado centros de salud y hospitales de sanitarios, de su capital humano. Faltan enfermeros y médicos de muchas especialidades, pero sobre todo facultativos generalistas. La nueva oleada del coronavirus ha dejado al descubierto un agujero negro en la atención primaria, la primera barrera de contención de la infección.

A ellos se les ha confiado el rastreo, seguimiento de enfermos y realización de pruebas de diagnóstico PCR , sin olvidar el cuidado habitual de pacientes no covid y la tramitación de bajas laborables. Lo hacen, como en otros países de la UE, pero sin sus medios. La Sociedad Española de Medicina de Familia estima que se necesitarían entre 5.000 y 9.000 profesionales para alcanzar la media de la Unión Europea.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la incapacidad del Ejecutivo regional para reforzar la atención primaria, porque no había profesionales que contratar. Y pidió un plan a seis o diez años para cubrir las jubilaciones «masivas» que se van a producir, así como incentivos a corto plazo para recuperar a los sanitarios que emigraron en busca de mejores salarios y estabilidad laboral.

2.500 médicos emigraron

No se tiene una cifra exacta del número de sanitarios que se han «fugado» al extranjero. La Organización Médica Colegial (OMC) cuenta con el único termómetro para medir la emigración de los profesionales . Esta institución expide un certificado de idoneidad, un documento que permite convalidar el título para trabajar en otros países. Solo el año pasado, 2.500 médicos lo pidieron . No fue un dato puntual, cifras similares se repiten desde hace años en una sangría constante que lleva más de una década perdiendo algunos de los mejores profesionales formados en Europa. Emigran a Alemania, Francia o Reino Unido, donde el salario se triplica y, sobre todo, hay más estabilidad laboral.

Muchos de los profesionales a los que hemos aplaudido desde nuestras ventanas encadenan contratos precarios desde que terminan el MIR y algunos llegan en esta situación hasta la edad de la jubilación. Algunos enlazan contratos por semanas, meses o incluso «peonadas» por horas. «Las ofertas públicas de empleo se hacen eternas o no se convocan; hay un tapón tremendo. La última encuesta que hicimos en la OMC revelaba que el 36 por ciento de los médicos que trabajan en España están con contratos temporales», apunta Vicente Matas, vocal de la Organización Médica Colegial.

La especialidad de Medicina de Familia es la menos atractiva de todas por las condiciones laborales. Es la que tiene mayor grado de interinidad y peores condiciones. Si a un neurólogo le hacen una media de dos contratos al año en un hospital, a un médico de familia le pueden hacer 15 y, además, en diferentes sitios. Un día puede trabajar en un centro de salud, al día siguiente en otro centro. Así es imposible que hagan un correcto seguimiento de sus pacientes», cuenta Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia.

Reducir la burocracia

Ahora mismo hay 29.000 facultativos generalistas trabajando en centros de Salud. «Se necesitarían, como mínimo, 5.000 médicos más para estar en una situación normal. Y alcanzar hasta 9.000 si queremos compararnos con otros países europeos. Nuestra tasa de médicos de Familia es de 76,5 médicos por 100.000 habitantes, similar a la de Rumanía o Hungría. La cifra está muy alejada de países como Portugal o Holanda con 166,6 facultativos por 100.000 habitantes o Alemania, con 99,82.

Tranche reconoce la escasez en todo el territorio, aunque recrimina que la comunidad de Madrid no haya tomado otras medidas para aligerar la carga de trabajo que soportan los pocos profesionales que hay. «Si no tienes médicos, al menos redúceles la carga de trabajo burocrático que soportan.

En una situación de urgencia, como la que vivimos, quizá no sea necesario que los médicos renueven semanalmente las bajas laborales o expidan los certificados para no llevar una mascarilla. O se encarguen de los visados para recetar pañales... En el siglo XXI hay sistemas electrónicos y no se está dotando a los médicos de los centros de salud», lamenta el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia.

Otra de las quejas de esta sociedad científica es la mala organización de las pruebas de Covid. «No es necesario hacer pruebas PCR en los centros de salud . En Galicia y Asturias, se han organizado puntos de Covid que organizaba el personal de enfermería. Esto también habría descargado a los profesionales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. «Si no hay medios, se deben hacer cambios de organización porque pueden mejorar extraordinariamente la vida».

Un plan por cumplir

A los gestores se les pide más plazas MIR de médicos de Familia y recursos para hacer atractivas estas plazas . Y, en el entretanto: una enfermería con más capacidad para tratar y decidir sobre síntomas menores y apoyo para hacer los triajes. A las comunidades autónomas no debería sorprenderles estas medidas porque fueron acordadas el año pasado en el Consejo Interterritorial de Salud. Todas las autonomías apoyaron el plan estratégico para reforzar la atención primaria. Nada se ha materializado.