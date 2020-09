«Es un escándalo que se tramite la eutanasia cuando miles de ancianos han muerto por el Covid» Jaime Mayor Oreja, uno de los firmantes del manifiesto pro vida, asegura que con esta nueva ley, el Gobierno «intenta imponer un proyecto totalitario» en España

El exministro del Interior y actual presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja, es uno de los cien firmantes del manifiesto contra la ley de eutanasia. El exeuroparlamentario se ha sumado a un nutrido grupo de médicos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil que --aglutinados bajo la plataforma «Los 7.000»-- han alzado su voz para pedir al Congreso de los Diputados que detenga la tramitación de esta nueva norma, ya que consideran que sin los cuidados paliativos adecuados, la eutanasia aboca a los enfemos a elegir entre «vivir con dolor o morir a manos de un médico».

¿Qué mensaje quiere hacer llegar este manifiesto?

Queremos que la opinión pública tome conciencia de que la eutanasia no es una cortina de humo del Gobierno para esconder la mala gestión de la pandemia. Esto forma parte de un proceso con el que se pretende destruir y sustituir un orden social basado en el humanismo cristiano por otro que está presidido por el relativismo, por el ‘todo vale’. La eutanasia, la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica, la ideología de género son todo lo mismo. No son cortinas de humo como muchas veces se ha dicho. Son la parte nuclear y esencial de todo un proyecto de destrucción.

¿Qué pasos seguirán a este manifiesto?

Tenemos previsto celebrar estos días una reunión telemática para ver cuáles serán los siguientes pasos, pero seguiremos buscando una ampliación de las firmas que suscriben este manifiesto hasta acercarnos a un número importante, también vamos a intentar avivar el debate social.

¿Qué le parece que el Gobierno aliente la tramitación de una ley de eutanasia en plena pandemia por el Covid-19?

Es un escándalo que la tramitación de esta ley se produzca sin debate social aprovechando el confinamiento de la población y cuando miles de ancianos han muerto por el Covid-19. La eutanasia supone legalizar un crimen. La tramitación de esta ley no puede producirse sin un debate social. La eutanasia no existe en las grandes democracias europeas. Solo está legalizada en Holanda, Bélgica o Luxemburgo. Es una locura además que lo hagamos en plena pandemia.

Esta norma además se está tramitando por la vía exprés, ya que al ser una proposición de ley no es necesario contar con la opinión de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Comité de Bioética, ¿por qué cree que el Gobierno busca atajos?

El silencio es el instrumento fundamental de este proyecto cultural. Ellos saben que el nazismo y el comunismo hicieron de la propaganda su elemento principal y al final tanto unos como otros fracasaron. Esas ideologías totalitarias fracasaron por su propaganda, porque hicieron ruido. Y por eso ahora han creído necesario hacer del silencio su instrumento. Quieren sociedades totalitarias, en las que se limita la libertad. Pero lo hacen a través del silencio, lejos del ruido. La ideología de género está llegando en España desde el silencio. Nadie sabe bien lo que es, pero está llegando a los colegios, a las leyes y con la eutanasia está pasando lo mismo. No quieren debate social. Quieren que sea una proposición de ley, no un proyecto de ley porque eso significaría necesariamente más debate social. Está en la lógica de cómo están intentando instalar un proyecto totalitario en España a través del silencio, a través del no debate, a través de la mentira. Tratan de esconder lo que quieren.

¿Cree que la defensa de la vida es solo una cuestión de creencias religiosas, como la fe católica?

La lucha contra la eutanasia, lo mismo que la lucha contra el aborto está sostenida por la razón porque está fundamentalmente inspirada en la dignidad de la persona humana. Se puede llegar a ella desde la fe o se puede llegar estrictamente desde la razón. Pero pese a no ser una causa estrictamente confesional, los católicos tenemos todavía más obligación en esta batalla si se quiere. Porque lo primero que tiene que hacer un católico es defender esencialmente la dignidad de la persona humana y oponerse con rotundidad a todo lo que va contra ella.