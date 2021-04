Desastre humanitario La epidemia que se iría con un baño en Ganges La catástrofe que vive la India es el resultado de la inacción de un gobierno que no aprendió las lecciones de la primera ola

Sameer Rawal Nueva Delhi Actualizado: 29/04/2021 01:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay camas en los hospitales, sean privados o estatales. No se encuentran camas UCI para pacientes a punto de asfixiarse por falta de oxígeno. El número de los infectados crece a más de 300.000 cada día desde hace una semana. En Delhi, la capital de la India, ya no se hacen pruebas PCR por razones desconocidas desde hace más de una semana. Hay gente que vende viales del medicamento remdesivir a un precio cien veces mayor de lo que actualmente cuesta y quien pone agua con glucosa o antibióticos en las jeringas para venderlas como remdesivir. Los infectados que se están cuidando en las casas no tienen dónde ir para conseguir oxígeno. Han fallecido familias enteras de golpe,