Enzo Santi: «Aquel a quien escribes mientras conduces no te esperará tras el accidente» El jugador de baloncesto del Gran Canaria habla sobre las consecuencias de hacer caso al móvil al volante: «Hay que educar a la gente en el mundo de las posibilidades. Luego dices por qué hice aquello, no podía pasarme y pasa. Por qué una decisión tan pequeña marca toda tu vida»

Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 31/12/2019 01:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En las 500 pantallas de los Yelmo Cines en España aparece desde hace unos días y justo antes de que se proyecte la película un jugador profesional de baloncesto, Enzo Santi (27 años), con parálisis definitiva de cintura hacia abajo desde los 20. Ojos profundos, mirada inquisitiva, palabras con acento venezolano que se clavan como una daga al espectador: «Era solo un mensaje más. Por desgracia lo contesté».

Este joven del equipo del Gran Canaria (reside en Las Palmas desde hace cuatro años) y de la Liga de Honor de España ha crecido en robustez física desde un fatal accidente de tráfico. La mental la traía de serie. Su optimismo le ayudó «en la transición», aunque en un principio «se les olvidó» comentarle que era una situación «permanente». «Mi caso no era recuperable» y hasta un año después no entendió que iba a ir en su silla para siempre. «No entiendo por qué aquí en España, en todos los locales hay un escalón, no sé si por construcción arquitectónica o por qué motivo, pero siempre te encuentras de primeras un escalón alto, de 10-15 centímetros, que ya no puedes subir solo», se queja.

Miembro de la asociación Aesleme, de pacientes con lesiones medulares, habla sobre su situación a quien quiera escuchar. No volverá a caminar, el surf que tanto amaba se le resiste todavía y confiesa sin pudores que está consultando a los médicos para poder ser padre, un sueño que el siniestro no debería truncar.

De padres italiano y venezolana, nació en Caracas y estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Simón Bolívar cuando ocurrió lo que cuenta el spot de la campaña #PuedoEsperar, impulsado por la Fundación Abertis. «¿Si sois capaces de apagar el móvil para ver la peli, cómo lo cogéis en el coche?». Él no ignoró a su novia cuando le escribía ese día. «Se puede esperar las ansias de coger una llamada que entra», y «se puede esperar también el ínterin de dos segundos» que él se despistó para mirar el contenido de esos whatsapps. Como reza la campaña, detrás de cada accidente en la carretera hay una historia. Esta es la suya, la de Enzo Santi.

¿El deporte es una vía de escape?

Siempre me ha encantado y no para escapar, sino para involucrarme más en la situación en la que estoy. Me ha hecho más fuerte, más independiente. El deporte te da una disciplina que te enseña para el resto de cosas de tu vida. No negaré que ha sido muy importante en mi proceso con la discapacidad.

Enzo, hay muchas personas que sufren un accidente hoy mismo y les costará asumirlo. ¿Qué les diría?

Que tiene dos opciones: una, no asumirlo y perder lo que les queda de vida y la verdad es que tienen muchas cosas por delante. Si te enfocas en lo que han perdido y lo que no tienes, no vas a ser feliz. Lo he visto mucho en tu entorno. Si te enfocas en las posibilidades que sí tienes, no te pierdes una vida maravillosa. Por ejemplo en mi caso, no sería jugador de baloncesto, ni seguiría estudiando en la universidad, viajo por el mundo. Es una vida completa y nunca pensé tenerla, ni siquiera cuando no estaba en una silla de ruedas.

En el spot condiciona «si logra tener una pareja». ¿Se aleja la gente?

Tienen más trabas los demás que uno mismo y cuesta acercarse a una persona porque hay mucho desconocimiento sobre este tema, pero una vez que conoces a alguien que está dispuesta a aprender y vivir, puedes tener una relación completamente normal.

Es complicado tener hijos en mi caso, pero por suerte en España hay formas y posibilidades gracias a la medicina. Me gustaría mucho. La silla de ruedas tiene muchas cosas malas, pero también tiene algo bueno, es un filtro para tener pareja, porque se te acercan personas puras capaces de entenderlo y que tienen la mente abierta para afrontarlo. Inteligentes, abiertas....

¿Cuesta más recuperar la mente o el cuerpo?

Para mí, ha sido un poco más difícil el tema del cuerpo y aun así es algo que trabajo constantemente, aunque creo que a la gente le pasa lo contrario.

¿Cómo pasó?

Recuerdo mucho ese día, estaba con unos amigos, fuimos a almorzar, al cine y a la vuelta, estaba respondiendo a unos mensajes de móvil. Me quedé en shock, el momento exacto del accidente no lo recuerdo, no sé cómo fue. De repente, despiertas en la clínica y recuerdas que habías estado hablando, mensajeándote con una persona, respondiendo a sus llamadas.

¿Cómo observa ahora a quienes escriben desde el móvil conduciendo?

Es algo que no tiene tanta importancia como le queremos dar, ya sea por motivos laborales, personales, querer avisar a alguien de que llegas tarde... Nada tiene la importancia que tiene un accidente de tránsito provocado por ese mensaje. Todo puede esperar a que tú llegues a tu destino; no hay una necesidad de estar usando el móvil mientras vas conduciendo. Está ocasionando demasiados accidentes en España (donde ya es la primera causa de mortalidad en carretera) y en el mundo. Querer atacar estos temas y concienciar a las personas me pareció un honor.

En fechas como éstas de cenas de Navidad, alcohol... ¿Qué le dice a sus amigos que conducen bebidos, tiene ahora usted más autoridad por el hecho de haber sufrido un siniestro?

Que no se le ocurra, las consecuencias son mucho más graves. No cuesta nada coger un taxi. Y al día siguiente ir a por el coche allá donde haya que ir. De hecho, yo he visto muchos casos que, incluso sin tener accidente, le coge la policía, le quitan puntos y yo les doy charlas. A todos les pregunto: ¿cuántos taxis podrías haber cogido con lo que te has gastado en hacer el curso? Y además del tema dinero, el tiempo y una lesión irreversible es el resto de tu vida. Es una pequeña decisión. A los jóvenes hay que educarlos acerca de las posibilidades es fundamental: a la primera, no te pasa, a la segunda tampoco y creemos que nunca nos va a pasar y quizás a la tercera nos pasa.

¿Se le ha acercado mucha gente al reconocerle en el anuncio?

He tenido varias experiencias. Recuerdo a un compañero que vive cerca de mi casa, yo estaba llegando y paró en el coche y me preguntó si era yo el del spot. Me dijo que era muy impresionante, que tuvo un accidente y casi tengo una hemiplejia, es algo que las personas no suelen ver y te das cuenta de que tu mensaje es algo más real de lo que la gente cree. Es una nueva forma de ver la seguridad vial. En un viaje a Bilbao, una persona me reconoció, no sé si le habría pasado algo, pero me paró, me dijo que me conocía y me dio un abrazo. Comenzó a llorar, habrá pasado por una situación difícil relacionada con estas cosas. Le abracé y le dije que lo que necesitara, pero el chico se fue.