La entrañable historia de amor de Kris y Paul, una pareja con síndrome de Down que cumple 25 años de matrimonio Se enamoraron a primera vista y vencieron todos los obstáculos para casarse. Ahora, viven separados porque él lucha contra la demencia

ABC

MADRID Actualizado: 27/08/2018 17:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tres décadas, Kris Scharoun-DeForge fue a bailar, vio a Paul DeForge e inmediatamente se enamoró. Reflexionando sobre ese día, no duda en afirmar: «Miré a Paul a los ojos y vi mi futuro».

La pareja, que tiene síndrome de Down, celebró sus 25 años de matrimonio el 13 de agosto de 2018, fecha en la que decidieron renovar sus votos.

«Tienen un amor incondicional», le dijo a Susan Scharoun, la hermana de Kris a «Today». «Se complementan totalmente el uno al otro».

El apoyo mutuo sigue siendo el secreto de este matrimonio de décadas. «Ella es más vulnerable emocionalmente y él siempre ha sido su roca», asegura Scharoun.

Pero llegar al altar no fue fácil. Muchos se oponían a su relación y no creían que las personas con síndrome de Down pudieran casarse. «Tuvieron muchas dificultades», reveló Scharoun. «Pero debían tener derecho a tomar esa decisión».

La pareja estaba decidida a compartir su vida en Syracuse, Nueva York. «Cuando se acercaban a la fecha de compromiso por sus cinco años de relación y realmente querían casarse, comenzamos a planear su boda», dijo Scharoun.

Ella se desempeñó como la dama de honor y el hermano de Paul fue el padrino. La recepción para 150 invitados tuvo lugar en Le Moyne Manor. Para Kris, ser una novia era su sueño hecho realidad. Cuando era niña, recortaba fotos de vestidos de novia de revistas y decoraba su habitación con ellas.

«Han sido un modelo a seguir, es una relación incondicional en una relación», apuntó Scharoun.

Scharoun cree que su hermana y su cuñado son el matrimonio más largo entre dos personas con síndrome de Down. La otra pareja que conoce Scharoun es Maryanne y Tommy Pilling, del Reino Unido, que han estado casados durante 23 años.

«Todo se volvió realmente difícil para ella»

Si bien la pareja compartió muchos años felices juntos, ambos enfrentan complicaciones de salud. Kris tiene diabetes tipo 1 y Paul demencia. Las personas con síndrome de Down tiene menor esperanza de vida y suelen padecer enfermedades relacionadas con el envejecimiento de forma precoz. Paul se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y Kris continúa viviendo en su apartamento con supervisión. A pesar de que Paul recibe una atención excelente, ha sido un cambio difícil para la pareja.

«Tuvimos que decirle que no iba a regresar y todo se volvió realmente difícil para ella», dijo Scharoun. Kris estuvo en el hospital durante dos semanas con neumonía y la pareja celebró su renovación de votos en la capilla de allí. Todavía pueden verse varias veces a la semana.

A pesar de sus problemas de salud, Scharoun dice que su hermana y su cuñado son una prueba de que las personas con discapacidad intelectual pueden tener matrimonios satisfactorios.