Entran en su casa y, en lugar de robarle, hacen las camas y limpian los baños La puerta no estaba forzada y los «asaltantes» tampoco dejaron ninguna nota

ABC @abc_conocer Actualizado: 27/05/2019 12:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un día, al volver del trabajo, Nate Roman, un padre de Massachusetts de 44 años residente en Marlborough, descubrió que alguien había entrado en su casa y pensó que sería para robar. Estaba preparado para encontrarse con un escenario dantesco, pero sorprendentemente lo que halló fue su casa impoluta.

«Hoy, mientras estaba en el trabajo, un extraño entró en mi casa. Es posible que olvidase cerrar la puerta de atrás, no rompieron nada al entrar. Generalmente me olvido de poner mi alarma durante el día, y eso también sucedió esta vez, así que no tengo ningún video, a pesar de tener cámaras», explicó en su cuenta de Facebook.

La parte rara de la historia, que ha querido compartir en redes sociales, es que no se llevaron nada, sino que el propósito de la visita fue limpiar los baños y habitaciones. «Hicieron las camas, aspiraron las alfombras, fregaron los retretes y dejaron rosas», relata.

Tampoco le dejaron ninguna nota, por lo que baraja la hipótesis de que un servicio de limpieza se equivocara de dirección. «Todavía es raro y espeluznante. No tengo idea de qué pensar sobre esto», concluye.