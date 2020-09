Enrique Ruiz Escudero: «La estrategia del Gobierno es que Madrid claudique y pida el estado de alarma» Ni se reaccionó tarde, ni faltaron rastreadores para controlar el repunte de casos. El responsable de la sanidad madrileña defiende la gestión de una comunidad «abandonada» por el Gobierno central

Algo cambió en Madrid la semana del 9 de julio. La curva de la epidemia que seguía una línea plana comenzó a despegar.Ese fue el punto de inflexión que anunciaba el comienzo de la segunda ola en el centro del país. A finales de agosto los técnicos de salud pública de la Comunidad de Madrid respiraron con alivio porque la curva casi regresó a la meseta. Fue una alegría pasajera. La vuelta de las vacaciones convirtió la capital de España en el epicentro de la pandemia en Europa. «Fuimos tomando medidas de contención graduales. Restringimos los aforos, aumentamos la distancia en las terrazas... no ha sido suficiente. Las nuevas medidas son duras, pero no caprichosas. No hemos llegado tarde»,