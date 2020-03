Mil enfermos españoles probarán un medicamento experimental contra el coronavirus El fármaco, utilizado contra el ébola, se ensayará en Madrid, Cataluña y País Vasco

El primer ensayo clínico a gran escala contra el coronavirus comienza en España. Tres hospitales, La Paz (Madrid), Cruces (Bilbao), Clínic (Barcelona) probarán en mil enfermos con un estado moderado o grave un medicamento experimental contra el Covid-19. Se llama remdesivir (Gilead) y es un antiviral inyectable que ya se ensayó durante el brote del ébola de 2014 logrando curaciones completas. También se ha probado contra el SARS y el MER, otros coronavirus similares al actual, aunque aún no ha sido aprobado por ningún país por estar aún en investigación.

Antes de España, remdesivir se testó en China, donde comenzó la epidemia. En la actualidad, ya hay cinco ensayos clínicos abiertos: dos en China, uno en Estados Unidos y otro en varios países asiáticos que tratará a mil enfermos. Pero se incorporarán otros países del mundo que acumulen un alto número de casos diagnosticados. Los ensayos demostrarán si el nuevo medicamento es seguro y, sobre todo, eficaz.

El de Gilead no es el único fármaco que podría frenar la pandemia, en tanto no se cuenta con una vacuna protectora. La industria farmacéutica y biotecnológica están plenamente involucradas en el desarrollo de tratamientos contra el coronavirus. Además, algunos fármacos aprobados para otras enfermedades también están siendo reutilizados para tratar la primera gran pandemia del siglo XXI. El planeta está ahora mucho más preparado, aunque no lo parezca ahora mismo.

Otros antivirales

Los investigadores trabajan en distintas vías de control y prevención de la pandemia: vacunas, anticuerpos monoclonales, terapias basadas en oligonucleótidos, péptidos, terapias de interferón y fármacos de molécula pequeña. Sin embargo, es probable que las nuevas intervenciones requieran meses o años antes de poder emplearse en personas.

El antiviral Favilavir es el primer fármaco para el coronavirus aprobado en China. Según los informes, ha demostrado eficacia en el tratamiento de la enfermedad con efectos secundarios mínimos en un ensayo clínico con 70 pacientes. El ensayo clínico se está llevando a cabo en Shenzhen, provincia de Guangdong.

En España, la farmacéutica PharmaMar ha anunciado resultados positivos de un medicamento contra el cáncer. Los estudios in vitro del fármaco Aplidin (plitidepsina) frente a un coronavirus que se comporta de forma muy similar al Covid-19, son muy esperanzadores.

Algernon Pharmaceuticals ha anunciado que está explorando Ifenprodil como un posible tratamiento Covid-19 y otro compuesto, APN01, de APEIRON Biologics, está siendo probado en China en un ensayo piloto de fase I como tratamiento para Covid-19. APN01 se basa en una investigación realizada para tratar el SARS.

China ha aprobado el uso de Actemra, de Roche, para el tratamiento de complicaciones graves relacionadas con el coronavirus. El fármaco también se está evaluando en China que se iniciará en mayo.

El antiviral Galidesivir ha mostrado una actividad de amplio espectro contra una amplia gama de patógenos, incluido el coronavirus. Es un inhibidor de la ARN polimerasa de nucleósidos que interrumpe el proceso de replicación viral. El medicamento ya ha demostrado beneficios de supervivencia en pacientes contra virus mortales como el ébola, zika, marburg y la fiebre amarilla.

La combinación de dos anticuerpos monoclonales neutralizantes REGN3048 y REGN3051 se está estudiando en un primer ensayo clínico de seguridad y eficacia en 48 pacientes patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.

Inmunoterapia

La inmunoterapia, la última esperanza contra el cáncer, puede tener también su papel en el control del coronavirus: tecnología patentada de péptidos LEAPS, que utiliza áreas conservadas de las proteínas del coronavirus para generar respuestas de células T y reducir la carga viral, o péptidos inmunoterapéuticos con propiedades antivirales y antiinflamatorias.

Además, dada la urgencia del brote de 2019-nCoV, se ha puesto la mirada en la opción de reutilizar los agentes antivirales existentes aprobados o en desarrollo para tratar infecciones causadas por el VIH, el virus de la hepatitis B (VHB) o C (VHC) y la gripe, según la experiencia terapéutica acumulada con otras dos infecciones causadas por coronavirus humanos: SARS y MERS.

Por ejemplo, la combinación lopinavir/ritonavir -dos inhibidores de la proteasa-, se está estudiando para el tratamiento de los coronavirus MERS y SARS. El medicamento ya está aprobado para el tratamiento de la infección por VIH con el nombre comercial Kaletra. La combinación figura en la lista de medicamentos esenciales de la OMS.

La compañía Cipla también planea reutilizar su medicamento contra el VIH, Lopimune, que es una combinación de inhibidores de la proteasa lopinavir y ritonavir, para el tratamiento del coronavirus.

Janssen Pharmaceutical, ha cedido un medicamento para el VIH -darunavir / cobicistat- para su uso en investigación. Darunavir es un inhibidor de la proteasa y los informes sugieren que podría tener actividad antiviral contra Covid-19. No obstante, Janssen no tiene datos in vitro o clínicos para respaldar el uso de darunavir como tratamiento para Covid-19.

También se están probando compuestos de la medicina tradicional China. Por ejemplo, el fosfato de cloroquina ha demostrado eficacia en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad. Los pacientes lograron una reducción de la fiebre y menor tiempo de recuperación en ensayos clínicos que se llevan a cabo en hospitales chinos.

Vacunas en abril

El número de candidatos a vacunas es mucho más amplio y gracias al esfuerzo internacional, público y privado, en los próximos meses es más que posible que haya una solución. Se espera que la primera vacuna esté lista para iniciar los ensayos clínicos a finales de abril en China. Es de la biotecnológica Inovio Pharmaceuticals, que ha preparado 3.000 dosis para ensayos clínicos en humanos previstos en EE. UU., China y Corea del Sur. También se han desarrollado planes para la fabricación a gran escala. Se espera que los ensayos clínicos en 30 voluntarios sanos comiencen en abril de 2020 en EE.UU., China y Corea del Sur. Los resultados estarán disponibles en septiembre de 2020. Inovio asegura que podría producir un millón de dosis de la vacuna para finales de 2020.

También Altimmune, biofarmacéutica de EE.UU., está desarrollando una vacuna intranasal. De dosis única, ya está haciendo ensayos preclínicos en animales y se está desarrollando sobre la base de una plataforma tecnológica de vacuna similar a la de la gripe.

La biofarmacéutica Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (EE.UU.), están diseñando una vacuna dirigida a una proteína del coronavirus. Actualmente está a punto de comenzar la fase I de los ensayos clínicos.

En Israel, el Instituto de Investigación MIGAL trabaja en un compuesto basado en una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa que ha sido modificada. En ensayos preclínicos, ha demostrado eficacia.

AJ Vaccines ha lanzado el desarrollo de una vacuna contra Covid-19. La compañía utilizará la última tecnología para desarrollar antígenos que puedan imitar las estructuras nativas del virus. La vacuna será capaz de inducir una fuerte respuesta inmune en el cuerpo protegiendo así contra la infección.