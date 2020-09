El enfermero español voluntario de la vacuna de Oxford: «La seguridad está por encima de la política» Joan Pons Laplana, de 45 años, lleva veinte viviendo en Reino Unido

Ivannia Salazar SEGUIR Corresponsal en Londres Actualizado: 13/09/2020 02:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Joan Pons Laplana es conocido en España no solo por ser un enfermero español que ha mirado a la cara a la pandemia del Covid-19 dentro de la unidad de cuidados intensivos del hospital londinense donde trabaja, sino por haberse ofrecido como voluntario en las pruebas para la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esta tarde, en un vídeo enviado a los medios de comunicación, mostró su satisfacción tras conocerse que los ensayos se reanudarán, tras haber sido pausados debido a que una voluntaria cayó enferma.

«Acaba de salir la última noticia», dice Pons en el vídeo, y «es que la comisión independiente que estaba investigando si la mielitis de la voluntaria estaba en relación con la vacuna, ha dicho que no, y ha dado luz verde para reemprender los ensayos». «Eso me da mucha confianza, porque como ya he dicho antes, que la gente se enferme es parte de la vida. Esta vacuna no nos hace inmortales, y el hecho de que esta paciente haya desarrollado mielitis forma parte de la vida, del hacerse viejo», aseguró el enfermero, y agregó que «por eso me alegra muchísimo, pero también me da muchísima confianza de que se está poniendo nuestra seguridad por encima de esta carrera política de sacar la vacuna a cualquier coste. Desde aquí, las esperanzas siguen».

Pons, de 45 años, lleva veinte viviendo en Reino Unido. Forma parte del equipo de dirección de enfermería de los Sheffield Teaching Hospitals, pero desde marzo, cuando estalló la emergencia del coronavirus, volvió a la primera línea a trabajar como enfermero en la unidad de cuidados intensivos. Según reveló en una entrevista con ABC en julio, su experiencia con los pacientes influyó en su decisión de participar como cobaya.