Una enfermera acaba trabajando con el bebé prematuro que cuidó 28 años antes

Brandon Seminatore nació en 1990 de forma prematura en el hospital para niños Lucile Packard de Palo Alto, en California. Durante su primera larga estancia en el hospital, una enfermera llamada Vilma Wong cuidó de él. La familia de Brandon siempre agradeció la atención y cariño que le dio Wong a su hijo.

Ahora, 28 años después, Brandon ha comenzando su residencia como pediatra en el mismo hospital y se ha reencontrado con Vilma. Así lo cuenta la enfermera en la página web del hospital: «Brandon estaba en mi equipo cuidando a uno de mis pacientes. Le pregunté como se llamaba y su apellido me resultaba muy familiar».

Y continúa: «le pregunté más cosas y él me contó que era de San José y que había nacido me manera prematura en ese hospital. Yo recordaba haber cuidado un bebé con el mismo apellido y le pregunté, para estar segura, si su padre era policía. En ese momento guardó un silencio largo. Después me preguntó si yo era Vilma y yo le dije que sí».

En la página de Facebook de la institución han publicado dos fotografías, una de cuando Brandon era un recién nacido en los brazos de Vilma y otra de ambos juntos en la actualidad.

«Conocer a Vilma ha sido una experiencia increíble», contó Seminatore en la publicación «The Mercury News». «Se preocupa muchísimo por sus pacientes, hasta el punto de recordar los hombres casi tres décadas después».