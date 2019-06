Encuentran sin vida al mago indio que desapareció en el Ganges durante un truco al estilo Houdini «Si puedo liberarme, será mágico. Si no puedo hacerlo, será trágico», declaró el ilusionista antes de su inmersión

El cuerpo de Chanchal Lahiri, el ilusionista indio que había sido sumergido en el Ganges encadenado de pies y manos para demostrar que podía escapar sin problema, al estilo Houdini, fue encontrado sin vida a casi mil metros del lugar de inmersión en el río el pasado lunes por la noche.

Lahiri, de 40 años y conocido como «El Mago de Mandrake», llevaba desaparecido desde el domingo 16. Había sido sumergido en el río por una grúa frente a familiares, medios de comunicación y agentes de policía reunidos en las orillas.

Sin embargo, transcurridos varios minutos, el hombre no había vuelto a la superficie, momento en el que las autoridades iniciaron su búsqueda.

Antes de su intento, Lahiri explicó a AFP que había hecho el mismo truco, en una versión más difícil, hace 21 años en el mismo lugar. «Me encadenaron dentro de una jaula de cristal y me tiraron al agua desde el puente Howrah. Solo tardé 29 segundos en salir». No obstante, reconoció que esta vez sería más difícil: «Si puedo liberarme, será mágico. Si no puedo hacerlo, será trágico».

«Solía practicar en piscinas y ríos», ha explicado Sumit Kharbanda, uno de los mejores ilusionistas de la India, a «The Guardian». «Toda magia tiene que ser perfecta y requiere mucha práctica. Pero, incluso con práctica, las cosas pueden salir mal. Fue una actuación muy peligrosa. No sé si fue un problema de respiración o, simplemente, no pudo deshacer el encadenamiento».