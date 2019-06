África Un empleado de una gasolinera paga el combustible a una joven y recibe una donación de 20.000 euros La mujer, que devolvió los 6 euros fiados por el trabajador a su regreso a casa, empezó una campaña de crowdfunding

Seguir Alba Amorós @albaamoros Corresponsal en Johannesburgo Actualizado: 03/06/2019 02:29h

Un empleado de una gasolinera en Sudáfrica pagó el combustible a una joven que se había quedado tirada sin gasolina y no llevaba consigo su cartera. Tras verse conmovida por dicho acto desinteresado, la mujer empezó una campaña de crowdfunding que ha recaudado en tan solo dos días cerca de 20.000 euros (323.887 rands).

Nkosikho Mbele, empleado en una estación de servicio ubicada cerca de Ciudad del Cabo, pagó de su propio bolsillo la cuenta de su clienta Monet van Deventer, quien se vio obligada a detenerse en su gasolinera tras quedarse sin combustible y que resultó no llevaba consigo su cartera. La joven contó después en Facebook la historia: «Mi nombre es Monet van Deventer. El jueves 30 de mayo de 2019 me detuve en una gasolinera para llenar el depósito de mi coche. Mientras buscaba mi cartera, un joven empleado comenzó a limpiar las ventanas. Fue entonces cuando me di de que me había dejado la tarjeta en casa y le informé de que no disponía de dinero para repostar. Éste me respondió: «Señora, no puede quedarse sin gasolina en la carretera N-2, es peligroso. Echaré 100 rands (unos 6 euros) y cuando pueda me los devuelva». Sin más dilación, Mbele puso cien rands de gasolina y pagó con su propia tarjeta. Además, explica van Deventer, ni siquiera le preguntó su nombre ni su número de teléfono: «Él confió en mí. En mi camino de regreso, lo encontré y le devolví su bendición. Le pregunté por qué me ayudó y por qué había confiado en un extraño y me respondió que era creyente», prosiguió van Deventer.

A través de un pequeño acto de bondad, Mbele ha tenido un gran impacto en la vida de Monet, quien conmovida por el gesto y la amabilidad del empleado decidió empezar una campaña de crowdfunding (financiación colectiva a través de internet), en la que se puede donar hasta el 30 de junio, para ayudar a su «héroe». Las palabras de apoyo y las donaciones provenientes de todas partes del mundo no se hicieron esperar. En tal sólo dos días ha recaudado 323.887 rands (casi 20.000 euros).

Los fondos recaudados se destinarán, en primer lugar, para ayudar a la familia de Mbele, que tiene a su cuidado a sus dos hijos y convive con su madre y su hermano. Van Deventer dijo que el dinero se utilizará para pagar la educación de los pequeños y para construir un nuevo hogar para su familia. El resto se destinará a ayudar a los niños de las calles de Khayelitsha (localidad donde viven él y su familia) y otras obras de caridad. «Nkosikho puede inspirar a otros para que hagan actos bondadosos como éste, que sean amables y corteses con los demás (…). Gracias Nkosikho por darme esperanza en Sudáfrica. Que Dios te bendiga», escribió Van Deventer.