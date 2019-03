Ella tiene 74 años y él 21: se casaron y luchan contra los prejuicios en su canal de YouTube Pese a los 53 años de diferencia, Almeda Errell y Gary Hardwick se casaron en 2015 y, desde entonces, muestran su día a día

ABC Actualizado: 25/03/2019 11:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Fue amor a primera vista». Así describen Almeda y Gary el momento en el que se conocieron. Fue en el funeral de uno de los hijos de ella y, desde entonces, se han casado, tienen un canal de YouTube conjunto y combaten los prejuicios y las críticas por la diferencia de edad.

53 años en concreto: Almeda Errel nació en el año 1944; Gary Hardwick en 1997. Se casaron en 2015, pocas semanas después de su encuentro. La ceremonia costó unos 200 dólares. «Los votos que ambos pronunciamos ese día se hacen cada vez más fuertes. Tenemos mucho que esperar en la vida y estamos trabajando más duro cada día para conseguir que nuestros sueños se acerquen un paso más a la realidad», recordaba el joven en Instagram.

En un vídeo, Almeda compara su anterior relación con la actual: «Estuve casada 43 años y no hubo besos ni abrazos... no hubo romance», explica. Respecto a su actual pareja, «es un torbellino. Siempre estamos besándonos. Disfrutamos de nuestra relación. Cuando conoces a alguien perfecto es cuando sabes que no quieres perder esa sensación».

La pareja tuvo su primer encuentro sexual tras la boda, definiéndose mutuamente como «amantes maravillosos». «Hacemos pequeñas cosas cada día para ayudarnos mutuamente».

Gary, que se describe como «muy maduro para su edad», revelaba también que antes de conocer a Almeda acababa de salir de una relación infeliz con una mujer de 77 años.

«La edad solo es un número»

«¿¡Qué pasa!? Somos Gary y Almeda, del este de Tennessee. Es posible que nos hayas visto en noticias sobre nuestra relación y la brecha de edad», relata la pareja en la descripción de su canal de YouTube, que supera los 75.000 suscriptores.

El canal, que sirve para narrar su día a día y responder a todo de tipo de preguntas, también es el lugar donde los usuarios critican la «excesiva» diferencia de edad o las circunstancias que les rodean. Uno de los hijos de Almeda no habla con ella desde su boda con Gary.

Aunque no todos los familiares se muestran complacientes con su relación, la pareja asegura que son más felices que nunca: «Si amas a alguien, la edad es solo un número», señala Almeda. «Sabía que era con él con quien quería pasar mi vida. Nunca me intimidó la edad».