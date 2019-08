El elefante demacrado «Tikiri» colapsa en el suelo al borde de la muerte en Sri Lanka Save The Elephant Foundation ha denunciado el estado crítico de un paquidermo maltratado por sus dueños en la festividad budista de la ciudad de Kandy

Una vez más, vuelven a surgir las imágenes desgarradoras del elefante demacrado de 70 años sometido a desfilar por las calles de Kandy, Sri Lanka, en la festividad budista « Esala Parahera».

« Tikiri» la elefante hembra recordada hace unos días por su pésimo estado y desnutrición, ha caído al suelo tras hacer el esfuerzo de marchar por todas las calles durante diez días consecutivos.

Save The Elephant Foundation ha publicado esta mañana la impactante imagen de Tikiri tumbada en el suelo incapaz de mantenerse en pie. Lek Chailert, la directora de la fundación ha declarado en las redes sociales que es necesario tomar las medidas necesarias para proteger a los animales que son maltratados durante las festividades en Sri Lanka: «Por favor rezad por ella. Es demasiado agotador para ella caminar y trabajar. El día que la conocimos, el veterinario dijo que era fuerte y era bueno para ella caminar. Algunas personas son ciegas de corazón y se preocupan poco por los otros. Esta pobre animal ha caído y todo el mundo puede verla. No podemos dejarlo en silencio. Es hora de ponerse de pie y tomar medidas para proteger a los otros elefantes que aún sufren y están esperando nuestra voz. Es hora de acabar con el uso de animales en este tipo de ceremonias», escribió en la cuenta de Facebook acompañanda de la foto de Tikiri.

Fue una activista local en Kandy que envió la lamentable imagen a los medios después de que el animal colapsara, alrededor de 20 hombres trataron de ayudarla y para impedirle inmovilidad la encadenaron a la pared donde se había recostado. Un portavoz de la Reliquia del Diente Sagrado, uno de los templos budistas que organiza el festival, subrayo ante los medios que Tikiri al igual que otros elefantes, sufre de una enfermedad digistiva que según el veterinario «le impide engordar».

No obstante el portavoz por parte del templo aclaró a la fundación que en el pasado su condición no había afectado su fuerza y habilidades para poder desfilar por las calles. Pero la foto publicada y difundida por The Save The Elephant Foundation, parece contradecir la afirmación del templo.

De acuerdo a las declaraciones de Chailert muchos elefantes marchan al ritmo de la música en los festivales, donde son maltratados y golpeados con palos por sus dueños. Varios turistas se han quejado y han discutido que durante los desfiles, los elefenates se notan agustiados e inseguros : «A pesar de que están encadenados hacen todo lo posible para evitar los azotes» escribió un turista británico en su cuenta de twitter.

Los oficiales miran mientras Tikiri está encadenada y golpeada con un palo - AFP

Pooja: una ofrenda gloriosa

En Sri Lanka, los dueños de elefantes se consideran «personas poderosas» con una alta estabilidad económica, son muchas las personas en Sri Lanka que están en contra de detener el uso de los animales en los festivales de Perahera. En el caso de Tikiri, según varios informes y las declaraciones por parte de la fundación, el propietario de la elefante hembra había solicitado su participación en el festival debido a la antigua creencia de que un elefante mayor de 50 años se consideraba una ofrenda religiosa para curar las enfermedades. «Es una creencia que la realización de Pooja (ofrendas)de elefantes débiles a los Dioses es una bendición. El dueño de Tikiri demostró que su elefante estaba apta para salir a la calle, hicimos un examen exhaustivo y no demostró tener ningún problema» declaró Diyawadana Nilame de Vishnu el jefe del templo.