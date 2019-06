Un elefante carga a su cría muerta para enterrarla en el bosque

Parveen Kaswan, guardabosques de la India, ha compartido en las redes sociales un vídeo de una madre elefante cargando el cadáver de su bebé muerto para, supuestamente, enterrarlo en el bosque.

Las imágenes muestran a un elefante que emerge de entre los árboles con una cría fallecida que carga con la trompa. El animal ocupa la carretera y la cruza en dirección al bosque para enterrar a la criatura.

Tras el primer mamífero, el resto de la manada le sigue en una especie de funeral que recuerda a la forma en la que los humanos nos depedimos de los seres queridos que fallecen. Se desconocen las causas de la muerte de la criatura, aunque todo apunta a que sería a causa del ataque de otro animal.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0