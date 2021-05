La eficacia de la vacuna china de Sinopharm, en cuestión Datos insuficientes sobre sus efectos en personas mayores y enfermos alimentan la suspicacia, mientras la OMS prepara su aprobación global

Jaime Santirso Corresponsal en Pekín Actualizado: 06/05/2021 01:20h

En materia de vacunas, a diferencia del periodismo, la ausencia de noticias no es una buena noticia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado el procedimiento para aprobar el uso de emergencia a nivel global de dos vacunas chinas, desarrolladas respectivamente por Sinopharm y Sinovac. El veredicto del comité de expertos de la institución, sin embargo, no ha sido halagüeño: aunque la efectividad general del primero de los compuestos es satisfactoria, los ensayos clínicos no aportan información suficiente para evaluar sus efectos en personas mayores o con patologías previas.

El informe ha sido elaborado por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización. Este organismo emite consejos sobre cómo debe proceder