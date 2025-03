EE.UU. supera los 182.700 muertos y los 5,95 millones de casos

Estados Unidos alcanzó en el último día la cifra de 5.958.902 casos confirmados de coronavirus y la de 182.718 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 46.886 contagios más que el viernes y de 1.014 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.515, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.680 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 16.038, California (12.873), Texas (12.788) y Florida (11.110).

Cataluña ha registrado hasta este domingo 129.923 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.527 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.013, 9 más que los registrados el sábado: 7.171 en hospital o centro sociosanitario, 4.134 en residencia, 824 en domicilio y 884 que no son clasificables por falta de información.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta volver al confinamiento total porque «nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo» ya que hay un incremento de casos que hay que controlar «pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario». El ministro se muestra optimista en cuando al suministro de la vacuna de la covid y augura: «Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan».

El virus no se detiene en Cataluña, donde el riesgo de rebrote (EPG) ya supera los 200 puntos, tres más que ayer, con 1.527 nuevos positivos en las últimas 24 horas, nueve fallecidos más y un repunte de pacientes hospitalizados hasta los 665, (21 más que ayer), de los que 136 (siete más) están en la UCI. El índice de crecimiento potencial del virus está a 200,87, 32 puntos más que a principios de agosto. La epidemia sigue avanzando y crece día a día en Cataluña pese a los esfuerzos por extender los cribados masivos, aplicar medidas restrictivas en los municipios donde más crecen los contagios y hacer llamamientos a evitar aglomeraciones, especialmente desde que este sábado se difundieron las imágenes de una multitud celebrando la fiesta mayor de Vilafranca del Penedés (Barcelona) saltando y cantando en calles estrechas.

Unos 2.000 trabajadores de laboratorios públicos han iniciado este domingo una huelga indefinida para denunciar los bajos salarios que paga la administración, lo que impide que se puedan realizar nuevas contrataciones pese a la gran carga de trabajo por el coronavirus. Las pruebas de coronavirus seguirán realizándose, pero solo se informará de los positivos para evitar nuevos contagios. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Israelí de Bioquímicos, Microbiólogos y Trabajadores de Laboratorio, Esther Admon, ha advertido además de que si no hay avances este mismo domingo, también dejarán de notificar los positivos, informa "The Times of Israel" .

Oyarzabal ha confirmado que ha dado positivo en Covid-19 en el último análisis realizado este sábado a los miembros de la primera plantilla, junto a técnicos y empleados del club. Tras informar el club en un comunicado que entre los resultados de estas pruebas hay un nuevo caso positivo, el propio Mikel Oyarzabal, a través de su cuenta personal de Twitter, ha confirmado que él es el jugador contagiado. "Ahora es el momento de estar en casa, me falta un día menos para volver con mis compañeros. ¡Gracias!", dice en el mensaje publicado en las redes sociales. Lea la noticia completa aquí.

Las autoridades húngaras han informado este domingo de 292 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que acumulan un total de 5.961 positivos desde el inicio de la pandemia. El dato de contagios diario es el máximo en la serie histórica desde que surgió la enfermedad, por encima de las 210 del pasado 10 de abril. En cuanto al número de muertos, la cifra no ha cambiado y se mantiene en 614, mientras que hay 3.759 personas que han recibido el alta. Así, hay 1.588 pacientes activos y 90 hospitalizados, siete de ellos conectados a un respirador. Hasta 8.633 personas están en cuarentena y se han realizado un total de 424.270 pruebas. Informa EP.

El consistorio ibicenco de Santa Eulària des Riu informó este domingo de que agentes de la Policía Local de la citada localidad intervinieron por la mañana para interrumpir una fiesta multitudinaria que se estaba celebrando en una vivienda de Santa Gertrudis. Al parecer, se habían congregado cerca de sesenta personas, que presuntamente no respetaban las preceptivas medidas de prevención para evitar un posible contagio por coronavirus. Lea la noticia completa pinchando en este enlace .