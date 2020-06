EE.UU. retrocede a niveles de contagio de Covid-19 de finales de abril

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 25/06/2020 09:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia de Covid-19 recobra fuerza en EE.UU., el país más afectado del mundo, con más de 2,3 millones de contagios y más de 121.000 fallecidos hasta este miércoles. En los meses de marzo, abril y mayo, el estado de Nueva York -en especial el área metropolitana de la ciudad que le da nombre- fue el motor de la epidemia, convertido en su epicentro global. Ahora, la gravedad de la situación se ha desplazado a algunos estados del Sur, como Florida, Texas y Arizona, y algunas zonas de California, que fue un foco importante de contagios al principio, pero que controló la situación con las restricciones.

El aumento ha provocado que EE.UU. registrara este martes el mayor número de nuevos contagios desde finales de abril y el tercer peor día desde la llegada de la pandemia, con más de 35.000 nuevos contagios. La situación no es exclusiva de los estados del Sur -hay una veintena de estados que registran tendencia alcista- pero buena parte de los nuevos casos se acumulan en un puñado de ellos. Florida batió ayer su récord de contagios, con más de 5.000, al igual que Texas, con un número similar. También empeoró su registro Arizona.

Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y la voz más reconocida en EE.UU. sobre la pandemia como miembro del grupo especial de trabajo de la Casa Blanca, advirtió esta semana que presenciamos «un aumento de infecciones preocupante». Aseguró que mientras hay estados como Nueva York que han manejado bien la reactivación, hay picos de casos «problemáticos» en Florida, Arizona y Texas.

Donald Trump y su Administración han promovido la idea de que el aumento de casos se debe a la expansión de los programas de test. El presidente de EE.UU. aseguró este fin de semana que se planteaba «ralentizar la realización de test» para que hubiera menos casos registrado. Después un asesor le corrigió y dijo que era un comentario «de broma», pero el presidente le corrigió el martes y dijo que él «no bromea». Sea como fuere, su Gobierno anunció este miércoles que dejaría de dar financiación a los trece centros de test desplegados en el país con dinero federal para combatir la pandemia. Siete de ellos están en Texas, uno de los estados con más problemas.

La realidad es que el aumento de test no explica por completo la gravedad de la situación. El número de hospitalizados en Texas sobrepasaba ayer las 4.000 camas, más del doble que a principios de mes. En la principal ciudad del estado, Houston, uno de los núcleos más potentes de la industria sanitaria, las UCI estaban completas en un 97% y se calculaba que a este ritmo se quedarán sin capacidad en dos semanas. «Esto avanza en la dirección equivocada y avanza rápido», aseguró el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner. El gobernador del estado, Gre Abbott, uno de los primeros en adoptar levantamiento de restricciones tras el confinamiento, pedía ayer a los ciudadanos que no salieran de casa si no fuera necesario: «Tenemos un brote enorme», dijo. En Arizona, mientras tanto, el lunes se batió el récord de nuevas hospitalizaciones por Covid-19.

En Nueva York, la situación ha dado la vuelta. A pesar de las manifestaciones masivas de las últimas semanas por la muerte de George Floyd, la trayectoria de casos, hospitalizaciones y muertes sigue en descenso. Su gobernador, Andrew Cuomo, y sus colegas de dos estados vecinos -New Jersey y Connecticut- anunciaron que impondrán una cuarentena de 14 días a todas las personas que lleguen a su territorio desde estados donde el virus gana terreno. Quienes sean descubiertos en violación de orden de cuarentena tendrán que afrontar multas de hasta 10.000 dólares. Ayer, los estados afectados eran Alabama, Arkansas, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Texas, Utah y Washington.