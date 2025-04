Las dramáticas evacuaciones de la isla griega de Evia ante el avance imparable de las llamas

El incendio de Ática está apagado, pero continúa el de la isla de Evia y otros muchos en el Peloponeso y centro de Grecia. Se van controlando muchos frentes de llamas gracias a la labor heroica de los bomberos y el apoyo de los voluntarios y el ejército. Durante el día no paran de volar los aviones cisterna y los helicópteros en todo el país, pero también es esencial el apoyo de los aviones cisterna y bomberos extranjeros de muchos países, entre los que ya se encuentra desde ayer un avión español CL415 con su tripulación del 43 Grupo del Ejército del Aire y cinco militares del equipo de asesores internacionales de la Unidad Militar de Emergencia.

Los habitantes de la isla de Evia , una isla larga y montañosa con preciosas playas, llevan ya varios días sin dormir porque los incendios comenzaron hace seis días. Muchos pueblo s han sido ya evacuados y sus residentes aun no han podido regresar, ya que las llamas continúan «comiéndose» los bosques cercanos. En muchos casos los bomberos no tienen ni caminos forestales ni cortafuegos para circular con sus camiones.

Surreal video from the ferry that evacuated hundreds of citizens from Limni on Evia island tonight.

/via @meteogr #Greecewildfirespic.twitter.com/CDHNNPzMcf — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) August 6, 2021

En el norte de la isla la situación es muy difícil, y lo cuenta Fánis Spanós, el Gobernador de Grecia Central, zona a la que pertenece la isla: «Todos los pueblos (de la zona norte de la isla) están en peligro» . Se ha tenido que ocupar de más de tres mil personas que han sido evacuadas y se encuentran ahora en hoteles en otras partes seguras de la isla. La mayoría son residentes que denuncian que los bomberos no les dejaron ayudar en sus pueblos y salvar sus propiedades. Y eso que en la isla se encuentran ya un total de 575 bomberos en 35 unidades (incluyendo 112 rumanos y 100 ucranianos) y 89 camiones de bomberos, cuatro helicópteros, y tres aviones cisterna, uno de ellos el gigantesco Beriev-200 ruso que las autoridades griegas alquilan.

Por su parte el alcalde de Istea , Yanis Gonzias, hace un llamamiento dramático en directo ante las cámaras de televisión afirmando que «hoy estamos esperando nuestro holocausto completo. ¡Estamos solos!» En su bonito municipio frente al mar se encuentran unas termas muy conocidas, las de Edipsó, y esta zona es un foco turístico en invierno y verano. Ahora sus habitantes denuncian la falta de medios para combatir las llamas y el que los bomberos no les dejan intervenir, temiéndose que el incendio se terminará solo cuando las llamas lleguen al mar. «Los aviones cisterna vuelan pocas horas y desaparecen», comenta el alcalde. Ahora todos esperan que al terminar la labor de los bomberos en Ática puedan llegar refuerzos a esta isla. Porque hay varios frentes de más de diez kilómetros, las autoridades han tenido que evacuar por mar a muchos miles de personas durante el día y por la noche también, así como buscarles alojamiento de emergencia.

Los otros tres incendios más importantes se encuentran en el Peloponeso y en total además del voluntario que falleció tras sufrir un accidente (resbaló en su moto y se dio un fuerte golpe con la cabeza contra un poste eléctrico en el incendio del norte de Atenas) hay al menos veinte personas con heridas relacionadas con quemaduras y problemas respiratorios. Entre ellos, dos bomberos que se encuentran aún intubados en Cuidados Intensivos.

Mejora en Atenas

La información del Cuerpo de Bomberos es prudente pero más optimista: la situación del gravísimo incendio al norte de Atenas ha sido controlada y no existe ningún frente abierto por el momento. Sin embargo tanto los bomberos como los voluntarios y muchos residentes patrullan constantemente para evitar nuevos focos de llamas. El problema más acuciante ahora es proteger lo que no se ha quemado y por ello la policía de tráfico ha ido permitiendo la circulación en gran parte de la zona para sus residentes. Pero todos, desde bomberos hasta voluntarios, y sobre todo 500 policías apoyados por el ejército están muy pendientes, ya que la única persona detenida hasta ahora por provocar nuevos incendios en la zona de Krioneri ha sido un voluntario de 43 años hace dos días. Podría haber más pero por ahora los otros dos detenidos por provocar incendios fueron en otras partes de Atenas.

A esta preocupación se añade que han sido denunciados muchos robos de casas y almacenes ocurridos a partir del momento que han desaparecido las llamas y ya no hay bomberos y ejército en la zona. «Las ventanas de nuestra casa las rompieron personas, no fue por el calor del fuego. Y nos han robado maquinaria y herramienta» comenta a una televisión griega el señor Jrístos, un vecino del pueblo de Trajomakedones, donde las llamas destruyeron no sólo los árboles, sino las casas. La señora Tsalkidzini, en Afidnes, se había quedado hasta el último momento en su casa, regando su casa y sobre todo el techo hasta que los bomberos la obligaron a irse. Finalmente se registró una explosión y voló el techo y todas las partes de madera de su residencia. Ahora ha vuelto y está desolada, porque además de los destrozos del fuego «luego entraron a robar, porque los armarios y los cajones están abiertos y se llevaron lo que pudieron».

En la zona de Afidnes, donde la mayoría de las casas no se quemaron del todo, también se han registrado robos . Y en el pueblo de Ayios Stefanos, que fue evacuado pero donde el fuego no entró finalmente, sus habitantes han regresado. «Ahora patrullamos todos en grupos de cuatro personas, no vayan a provocar otro incendio o a robar las casas vacías», dice una señora que no da su nombre. Pero será a partir de mañana cuando comenzará oficialmente el trabajo de las autoridades y de los afectados por los incendios para calcular los daños materiales. El asegurar la propiedad privada no es obligatorio en Grecia y pocos lo han hecho, pero todos esperan ayuda estatal, sabiendo que tardará. Ayer el Primer Ministro Kiriakos Mitsotakis insistió que la ayuda para todos los afectados por estos incendios «será mi primera prioridad política», comprometiéndose a que todas las zonas quemadas serán reforestadas. Y al menos en estas zonas cercanas a la capital ven los esfuerzos de los servicios técnicos que han conseguido que se vaya restableciendo la red eléctrica y el agua.