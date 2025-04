¿Por qué las dosis de refuerzo de la vacuna pueden provocar efectos secundarios?

Como ocurre con cualquier vacuna, algunas personas experimentarán efectos secundarios leves o moderados después de vacunarse contra el Covid-19. Se trata de un signo normal de que el organismo está desarrollando la protección necesaria . Entre los efectos secundarios de estas vacunas se ... incluyen fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, diarrea y dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección, aunque no todas las personas presentan efectos secundarios. La mayoría de ellos desaparecen por sí solos al cabo de pocos días, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos efectos adversos, por lo general, siempre ligeros, se pueden controlar con reposo, abundantes líquidos no alcohólicos y medicación para el dolor y la fiebre, si es preciso. Esto es, se podría tomar ibuprofeno o paracetamol según explica el organismo que vela por la salud de manera global. Lo cierto es que con el avance de la revacunación, son más las personas que reportan este tipo de reacciones secundarias leves, pero esta siempre depende de cada individuo, de si ha pasado la enfermedad o de cuánto tiempo hacía que recibió la última dosis de la vacuna.

La vacuna estimula el sistema inmunitario para protegerle del virus. Este proceso puede causar a veces efectos secundarios como fiebre, escalofríos o dolor de cabeza, pero no todo el mundo experimentará algún efecto secundario. La presencia o la magnitud de la reacción que pueda tener la vacunación no predice ni refleja su respuesta inmunitaria a la vacuna. No es necesario tener efectos secundarios para estar protegido, recuerda la OMS.

Pero si dado el caso, una persona que ha recibido la inyección comienza a experimentar efectos adversos que le preocupan, la OMS recomienda contactar con su médico y explicarle que acaba de recibir la vacuna recientemente. Además, si el dolor en el lugar de la inyección empeora tras 24 horas o los efectos secundarios no desaparecen pasados unos días, la recomendación también es consultarlo con el médico de cabecera. En cuanto a los efectos secundarios más graves o duraderos pero muy raros (dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, pérdida del habla o de la movilidad tras la vacuna), el organismo recomienda ponerse en contacto con el médico inmediatamente. Las vacunas -recuerda- se controlan en todo momento mientras se utilizan para detectar y responder a los eventos adversos poco frecuentes.

Hasta el 12 de diciembre, se han registrado en la base de datos FEDRA un total de 53.407 notificaciones de acontecimientos adversos , lo que correspondería a 74 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. El 71% han sido comunicadas por profesionales sanitarios y el 29% por ciudadanos. La mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres (74%) y a personas de entre 18 y 65 años (87%).

Estas son algunas de las quejas que los usuarios de internet han expresado públicamente tras ser inoculados con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus:

¿Alguien más se sintió como una mierda después de la tercera dosis? Me desperté a las 4, fiebre de 38, músculos jodidos, apenas puedo moverme. Y estoy solo en casa por cinco días más sin nadie a quien quejarme 😞😩

Sana sana culito de rana… — James Rhodes (@JRhodesPianist) January 17, 2022

Todo el mundo ayer: la tercera dosis con pfizer no hace nada, tranquila

Yo: toda la noche con fiebre y dolor muscular pic.twitter.com/QO8WS5qQb0 — Lucía (@Luutripera) January 25, 2022

Dios la tercera dosis me ha devastado. Fiebre toda la noche y tengo el cuerpo roto🥲 — ๖ۣۜ Mickey ༻࿌𖣘 (@MickeySano_) January 25, 2022