¿Dónde podré comprar una mascota? ¿Quién dará el cursillo para tener perro? ¿Puedo regalar mi gato?

El anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales que presentó este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales fijará un marco común para las legislaciones autonómicas y establecerá nuevos requisitos que afectarán a animales domésticos, silvestres o incluso a las 'colonias felinas', así como a sus dueños, ya que contempla nuevas normas como la prohibición dejar a los perros más de veinticuatro horas solos o la necesidad de contar con un curso de formación para sus titulares.

¿Cuándo entrará en vigor la norma?

Al texto, que acaba de salir a información pública, aún le queda un largo camino, ya que debe ser aprobado en consejo de ministros, remitido al Congreso de los Diputados y allí, tramitado, debatido y aprobado. El deseo de la Dirección General de Derechos de los Animales es que eso ocurra el 1 de enero de 2023.

¿Dónde podré comprar una mascota?

Desaparecen los intermediarios a la hora de comprar mascota y, en las tiendas de animales, solo podrá haber peces. La ley prohibirá la exposición y venta de animales de compañía en estos espacios, ya que cuando se apruebe la ley solo podrán ser adquiridos a criadores profesionales o protectoras, en un intento de evitar la «compra compulsiva» de los animales.

¿Quién dará el cursillo para tener perro?

Este punto aún debe desarrollarse, algo que se hará en un futuro regalmento. Por ahora, lo que establece el borrador es que las personas titulares o responsables de perros deberán hacer antes de su adquisición un curso de formación acreditado. El objetivo, dice el borrador, es facilitar «una correcta tenencia responsable del animal», que muchas veces está condicionada por «la ausencia de conocimientos por parte de la persona propietaria».

¿Puedo dejar a un animal solo?

Sí, pero no por mucho tiempo . En el caso de gatos o hurones el plazo máximo será de tres días consecutivos. En el caso de los perros, no podrá ser superior a las veinticuatro horas. Un punto no exento de polémica en lo que se refiere a la vigilancia de su cumplimiento, ya que en opinión de expertos como Jorge Bernad, socio-director del despacho Bernad Abogados & Asociados y responsable del departamento Jurídico de Artemisan, abre la puerta a la inseguridad jurídica y a la denuncia arbitraria, además de no tener en cuenta las diferentes realidades de los perros que vivan, por ejemplo, en un entorno rural frente a uno urbano. De no cumplirse, sería considerado como una infracción leve, que acarrearía una multa de entre 600 y 30.000 euros.

¿Puedo regalar mi gato o perro?

Aunque se prohíbe que fuera de los centros autorizados los animales domésticos puedan reproducirse, para la cual se fija su esterilización en algunos supuestos, el texto contempla como posible la cesión de animales entre particulares, siempre que sea gratuita y con un contrato de por medio.

¿Por qué tengo que esterilizar a mi mascota?

Solo habrá que esterilizar a la mascota en caso de que haya posibilidades de que procree, en un intento de evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía, uno de los principales motivos de abandono, según defiende el Gobierno. De ahí que estipule que aquellos animales domésticos que tengan acceso al exterior de las viviendas sin supervisión, como pueda ser el caso de los gatos, deberán estar esterilizados. Y si en una misma vivienda o ubicación hay más animales de la misma especie y de distintos sexos, al menos todos los miembros de uno de los sexos deben estar esterilizados, salvo en el caso de criadores. Una medida que no acaban de ver adecuada en la Real Sociedad Canina de España (RSCE). «Introducir la esterilización de forma forzosa no es lo más adecuado», asegura José Miguel Doval, directivo de la asociación, quien defiende que las consecuencias para la salud de los perros pueden ser más negativas que beneficiosas y que además puede conllevar un riesgo para la diversidad genética en el caso de algunas razas españolas que aún están en recuperación.

¿Se puede sacrificar a una mascota?

Solo se podrá sacrificar a los animales en caso de «eutanasia justificada» bajo criterio y control veterinario en casos muy concretos. Y se prohíbe expresamente el sacrificio por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado o vejez. Sin embargo, este punto no es sufciente para algunas organizaciones. No obstante, el presidente de la protectora El Refugio, Nacho Paunero, cree que la redacción del texto no es lo suficientemente clara y abre la puerta a seguir sacrificando o eutanasiando a animales con enfermedades incurables pero tratables o heridas graves.

¿Qué pasa si no identifico a mi mascota?

Será una infracción grave, con multa de entre 30.001 a 100.000 euros, no identificar al animal de compañía, así como la cría, el comercio y la venta de animales -salvo los peces- en tiendas o por criadores no autorizados . No obstante, aún queda por determinar cómo se podría llevar esta identificación de animales más allá de perros y gatos (con chip), como sería el caso de reptiles o pájaros.

Más temas:

Animales

Gatos

Perros

Mascotas