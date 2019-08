Donald Trump bromea en sus redes sociales sobre la posibilidad de comprar Groenlandia El presidente de Estados Unidos ha compartido en Twitter un fotomontaje en el que la Torre Trump aparece edificada en un pueblo de la isla

Donald Trump ha vuelto a crear polémica a través de sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos ha compartido en su cuenta de Twitter un fotomontaje en el que puede verse la Torre Trump edificada en mitad de un pueblo de Groenlandia. Junto a la imagen, Trump escribió: «Prometo no hacer esto a Groenlandia».

Con esta publicación, el presidente estadounidense responde a las críticas recibidas en los últimos días después de que la Casa Blanca confirmara que el gobierno de Estados Unidos había barajado la posibilidad de comprar la isla. El gobierno danés y las autoridades de Groenlandia respondieron a la ocurrencia recordando que la isla no está en venta.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de agosto de 2019

Donald Trump ha cailificado la hipotética compra como «una gran operación inmobiliaria» que sería «estratégicamente interesante». Por su parte, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca se ha limitado ha señalar que este plan «es absurdo».

Según ha confirmado el propio Trump, el presidente habría pedido a sus asesores de la Casa Blanca que averiguaran si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca. Las autoridades danesas han sido tajantes con este asunto. «Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea algo que haya dicho en serio», ha dicho Mette Frederiksen.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos plantea la posibilidad de comprar la isla. La última vez que propuso la idea fue en 1946, bajo la presidencia del demócrata Harry Truman, quien ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial, según ha informado el diario «The Washington Post».