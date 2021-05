La UE, dispuesta a debatir la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el Covid-19 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que están abiertos a examinar cualquier idea «que aborde la crisis de una manera eficaz y pragmática»

Enrique Serbeto SEGUIR Corresponsal en Bruselas Actualizado: 06/05/2021 10:23h

El apoyo de Estados Unidos a la liberalización de las patentes de las vacunas ha pillado a la Unión Europea por sorpresa, después de que Bruselas hubiera sostenido hasta ahora que no creía que fuese la mejor opción para garantizar la generalización de la vacunación en el mundo. La presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen, se ha apresurado a anunciar en que está dispuesta a discutir cualquier propuesta «eficaz y pragmática» para acelerar la difusión de las vacunas en todo el mundo. Von der Leyen ha dicho que en la UE «estamos listos para discutir el modo en que la propuesta de Estados Unidos para la exención de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas cubiertas podría ayudar a lograr ese objetivo».

Hasta ahora, las instituciones europeas se habían pronunciado en contra de levantar de forma generalizada la protección de las patentes y había propuesto a cambio una fórmula voluntaria por la que las farmacéuticas podrían ceder esos derechos parcialmente. Los expertos de la Comisión habían sostenido que el principal problema para aumentar la producción de vacunas en el mundo no eran las patentes sino la falta de productos esenciales para elaborarlas. Para la UE, las reglas de la Organización Mundial de Comercio sobre patentes son lo bastantes flexibles como para que los laboratorios puedan difundir el conocimientos y la tecnología de forma voluntaria a través de acuerdos de licencia. También sostienen que no se puede tratar igual a países que no tienen tecnología propia o a los que si disponen de una infraestructura y, en fin, también temen que se detengan las inversiones en el desarrollo de nuevas vacunas todavía en proceso de elaboración.

Según fuentes europeas citadas por la prensa de Bruselas, «la UE está dispuesta a contribuir activamente a un diálogo abierto y completo con todos los miembros de la OMC para explorar cómo el sistema de comercio multilateral basado en normas puede respaldar mejor el acceso universal y equitativo a las vacunas y tratamientos Covid-19».