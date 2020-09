«Me discriminaron por poner en peligro mi vida para salvar otras» Una clínica estética de Barcelona niega un tratamiento a una enfermera por tener contacto con enfermos

Esther Armora SEGUIR BARCELONA Actualizado: 20/09/2020 02:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estuvo en la primera línea de fuego durante el azote de la pandemia y desde entonces no se ha movido de las trincheras del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, asistiendo a pacientes con Covid-19. S. A. (prefiere dar iniciales), enfermera de este hospital barcelonés, referente en Cataluña en la respuesta asistencial a la Covid-19, ha interpuesto una denuncia administrativa por haber sido discriminada en un centro de estética en el que se negaron a realizarle un tratamiento que tenía concertado simplemente por estar en contacto con enfermos de Covid. No es el primer caso de discriminación a sanitarios por el estigma del SARS-CoV-2, aunque ella ha decidido elevar su voz para que no haya más víctimas.

En la