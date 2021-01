Discrepancia en el Gobierno alemán sobre si los vacunados deben cumplir con las restricciones Un ministro alemán defiende que debería las personas vacunadas se les debería permitir ir a restaurantes y cines antes que a otros

Rosalía Sánchez SEGUIR Corresponsal en Berlín Actualizado: 17/01/2021 17:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con 14.000 nuevos contagios y 445 muertes en las últimas 24 horas, Alemania no logra contener el repunte de la pandemia, que desde el 14 de diciembre hasta hoy ha causado el 60% de todos los fallecimientos por coronavirus. Por ese motivo, la canciller Merkel ha adelantado al martes una videoconferencia con los presidentes de los Bundesländer, programada en principio para el 25 de enero, en la que tomarán decisiones para endurecer las restricciones.

Entre las medidas que se propondrán y que deberán ser sometidas a debate,figuran la reintroducción de controles fronterizos, la imposición generalizada del uso de mascarilla FPP2, la obligatoriedad del trabajo desde casa en todos los puestos posibles o el cierre del transporte público.

Al debate se suma también el hecho de que muchos alemanes no desean la vacuna, lo que podría retrasar la consecución de la inmunidad de rebaño y el consiguiente levantamiento de las restricciones. En Berlín, por ejemplo, casi la mitad del personal médico y sanitario la rechaza. El presidente de Baviera, ha sugerido que se pida al Consejo Ética Alemán un dictamen sobre la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna para los profesionales de la Sanidad.

El ministro de Salud, Jens Sphan, se ha negado, recordando que “di mi palabra desde el principio de que la vacuna sería voluntaria y la voy a cumplir” y rechazando la obligación indirecta que podrían suponer determinados privilegios para las personas vacunadas. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, ha terciado en una entrevista publicada el domingo en la que, en lugar de la obligación, apuesta por los incentivos y propone que las personas vacunadas puedan acceder antes al levantamiento de las restricciones, poniendo la vacuna como requisito para entrar, por ejemplo, en restaurantes, bares o cines.

“No se trataría de privilegios sino de la recuperación temprana de acceso a servicios restringidos”, ha dicho. “Las intervenciones en materia de libertades civiles deben estar siempre muy bien fundadas jurídicamente y mientras no haya constancia de que una persona vacunada no puede transmitir el virus no pueden establecerse excepciones a las restricciones”, ha dicho hoy un portavoz del Ministerio de Sanidad.

A medida que se acerca la crucial reunión de Merkel con los presidentes de los Bundesländer, se multiplican las opiniones y propuestas sobre las medidas más convenientes. “Imponer toques de queda no debería ser ya un tabú”, ha dicho el presidente regional del Sarre, Tobias Hans, partidario de extender una medida vigente ya en Baviera desde las 21:00 horas. De esa videoconferencia podrían salir también un severo endurecimiento de las sanciones para quienes incumplan las cuarentenas obligatorias. Algunas empresas de servicios básicos están estudiando también nuevas medidas por su cuenta, como Deutsche Bahn, el servicio de ferrocarriles alemán, que estudia obligar a los pasajeros a utilizar mascarillas FFP2, puesto que son estas las que verdaderamente garantizan la seguridad de los pasajeros.

El Ministerio de Transporte alemán está elaborando un informe, de cara a la videoconferencia, en el que estudia las repercusiones para la movilidad de personas y de la logística de un posible cierre o limitación del transporte público. También ha trascendido que una de las principales preocupaciones del gobierno alemán es la escasa extensión del home working. Si en el pasado mes de marzo el 30% de los trabajadores alemanes adoptó esta modalidad, actualmente solo el 14% está trabajando desde casa, por lo que se plantea cambiar la actual recomendación del gobierno por una posible obligación.

El presidente regional de Hesse, Volker Bouffier, ha sugerido por su parte que uno de los ejes de las nuevas medidas deben ser los hogares de ancianos, en los que se están produciendo más del 80% de las muertes de las últimas semanas. El ministro Spahn ha reconocido que están en la peor fase de la pandemia y la aplicación de la vacuna está causando desconcierto entre sus responsables. En Baviera se han dado varios casos de ancianos vacunados en residencia que han vuelto a dar positivo, sin un criterio establecido sobre si a estas personas se debe aplicar la segunda dosis de las vacunas o retrasarla. El presidente regional de Sajonia, Michael Kretschmer, propondrá "cerrar los jardines de infancia por completo, cerrar las escuelas y prohibir la entrada a las rsidencias de ancianos si no hay un test negativo”.

La presidenta del grupo parlamentario de Los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, en vista de la situación de la pandemia, ha solicitado una sesión especial del Bundestag. "Mientras no baje el número de contagios, no se puede poner fin a las medidas de bloqueo y serán necesarias más medidas, especialmente en el mundo laboral", ha reconocido, “y se trata de restricciones lo suficientemente serias como para ser debatidas en el parlamento y no solamente entre el gobierno federal y los ejecutivos regionales”.

En la semana entrante, el desarrollo de la pandemia también debería discutirse a nivel europeo con todos los jefes de estado y de gobierno de la UE, según el deseo de Merkel. La mutación británica se está propagando mucho más rápido que la cepa original y las medidas serían más efectivas, en opinión de la canciller, si fueran implementadas de manera unitaria o al menos coordinada en todo el territorio de la Unión.