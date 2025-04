Directores de hospitales y administrativos de Baleares se vacunan antes que médicos que atienden a pacientes

Altos cargos de varios hospitales de Baleares se vacunaron la semana pasada contra el coronavirus, en paralelo a la primera línea de sanitarios, como los de urgencias, y «colándose» por delante de otros muchos médicos que, sin estar en urgencias, ven a pacientes, incluidos enfermos ... de Covid. Así lo denuncian a ABC sanitarios afectados.

Por ejemplo, la directora Médica y el de Enfermería del Hospital Universitario Son Espases, en Palma de Mallorca, Carmen Sanclemente y Juan Manuel Gavala, respectivamente, se vacunaron hace días, mientras en ese mismo hospital no «vacunarán a los otorrinos hasta mañana viernes», explica un profesional sanitario.

La directora médica de Son Espases lo publicó en sus redes sociales Facebook

«Los otorrinos hacen las traqueotomías de los enfermos de Covid, exploran cavidades nasales, bocas.... tienen guardias en el hospital y aún no los han vacunado, pero los directores, que no ven a pacientes, ya tuvieron su vacuna» , añaden las fuentes consultadas. También hay médicos maxilofaciales, que ven bocas, obviamente, y atienden urgencias, u «oftalmólogos, también de riesgo», que se están vacunando más tarde que la gerencia.

Hay médicos en pie de guerra ante este criterio de vacunación, pues «tenemos un compañero de 64 años, casi a punto de jubilarse, que lo pilló hace dos o tres días, cuando ya podía haber recibido la primera vacuna», clama un médico en conversación con ABC.

Una situación parecida se ha dado en el menorquín Hospital Mateu Orfila, ubicado en Mahón, que además es el único que hay en la isla. Así, la pasada semana se vacunaron ya el gerente y la directora Médica del citado hospital, Romà Julià y Tamara Contreras, respectivamente. Así lo han confirmado este jueves a ABC fuentes oficiales del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Asimismo, la pasada semana se habría vacunado también a personal administrativo, informático o de mantenimiento del Mateu Orfila porque había dosis sobrantes disponibles , que habían sido descongeladas pero aún no administradas.

Las citadas fuentes han recalcado que las disposiciones fijadas por el Ministerio de Sanidad «permitían vacunar a los gerentes de los hospitales» junto con los profesionales que trabajan en primera línea. En concreto, desde el Servicio de Salud han recordado que la novena disposición señalaba que se podía vacunar inicialmente a «personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición». En esa última circunstancia se encontrarían, para el IB-Salud, los gerentes que se vacunaron ya la pasada semana, que trabajan en hospitales pequeños, lo que supondría que «su exposición es mayor y más directa».

La Consejería de Salud del Gobierno de Francina Armengol argumenta que el personal directivo ha sido vacunado por estar en situación de «alto riesgo», es decir, calificándolos dentro de la primera línea. Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) lo desmiente: «No están en situación de alto riesgo porque no atienden a pacientes ni bajan a urgencias» . «Además -añade- hemos solicitado que nos faciliten los datos de quién y qué categorías se están vacunando, porque, más allá de que haya alguien de riesgo por tener una patología, no son profesionales expuestos como tantos médicos que sí ven pacientes». En Son Espases se han vacunado al menos seis personas del área de dirección, pero hay al menos 300 vacunados más que no se sabe quiénes son, denuncian desde el sindicato médico .

Éste no es un caso aislado. Según «Diario de Mallorca», las directoras gerentes de los hospitales de Inca, Soledad Gallardo, y Manacor, Catalina Vadell, y miembros de sus equipos directivos también se vacunaron antes que médicos expuestos al virus.

Piden dimisiones

En ese contexto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara balear, Toni Costa, ha pedido la dimisión de varios altos cargos del IB-Salud , «como las directoras gerentes de Inca y de Manacor, o el gerente de Son Espases, Josep Pomar, que se han vacunado contraviniendo el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad».

Para Costa, «estamos ante un comportamiento nada ejemplar, que supone un abuso y, por eso, pedimos que se aplique la misma contundencia para todos los cargos , sean del partido que sean , que se han extralimitado y se han beneficiado de la vacuna antes de tiempo, y dimitan». En ese sentido, ha apuntado que «ayer lo hizo el consejero de Salud de Murcia, así como cargos directivos del País Vasco, mientras aquí se aplica una doble vara de medir».

El portavoz adjunto del PP balear ha señalado también que «mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vende vacunas a Andorra y nos envía la mitad de vacunas a Baleares que a otras comunidades autónomas con la misma población; mientras el personal sanitario de la sanidad privada, que está en primera línea y en contacto con personas de riesgo, sigue sin ser vacunado; y mientras Baleares es una de las últimas comunidades en el suministro de vacunas , vemos como altos cargos del IB-Salud sí se han vacunado». Esa circunstancia ha sido calificada como «inaceptable» por parte de Costa.

Por su parte, la diputada de Vox en el Parlamento balear Idoia Ribas ha registrado una solicitud para la comparecencia urgente de la consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, en la Cámara autonómica. «Queremos saber los criterios que se aplican para vacunar. Parece que algunos gerentes y directivos se han saltado el orden de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad. Eso debe aclararse», ha afirmado Ribas, para añadir: «En el País Vasco han dimitido directores gerentes de hospitales y en la Región de Murcia ni más ni menos que el consejero de Salud. Aquí parece que la cosa no va con ellos . Estamos ante hechos lo suficientemente graves como para que la consejera comparezca en el Parlamento».