El director médico de EE.UU. dice que no habrá vacuna generalizada hasta mediados de 2021 Robert Redfield defiende que la mascarilla protege incluso más que una vacuna

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 17/09/2020 01:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), aseguró ayer en el Congreso de EE.UU. que no habrá acceso generalizado a la vacuna contra el Covid-19 al menos hasta finales del segundo trimestre o comienzos del tercer trimestre del año que viene. Los CDC son la autoridad médica en el tratamiento de enfermedades en EE.UU. y Redfield compareció en una sesión del Senado.

Redfield pronosticó que la vacuna podría estar lista en algún momento de «noviembre o diciembre», en la línea con el calendario más optimista que manejan las autoridades, pero con un suministro, para entonces, «muy limitado». Para el acceso generalizado a la vacuna que pueda invitar a un regreso a la normalidad habrá que esperar, en su opinión, al menos otro medio año.

Las previsiones de Redfield aguan el discurso optimista que defiende Donald Trump. El presidente de EE.UU. aseguró en la víspera en una intervención en la cadena ABC News que la vacuna estará lista en un plazo de entre «cuatro y ocho semanas» y que se empezará a distribuir «inmediatamente». Trump se juega su reelección el 3 de noviembre, dentro de algo menos de siete semanas, en medio de una crisis sanitaria y económica que ha provocado casi 200.000 muertos en EE.UU.

Redfield también hizo un ejercicio de contraste con Trump sobre el uso de la mascarilla. Los CDC recomiendan su uso generalizado desde el comienzo de la pandemia, pero tanto el presidente como sus colaboradores directos han optado por no ponérsela. Hasta julio, Trump no apareció nunca en público con ella y defendió su uso. Pero, en plena campaña electoral, y con la necesidad de mostrar que la pandemia está bajo control, sigue sin usarla. Hace pocos días, Trump regresó al ruedo electoral con un mitin en un recinto cerrado de Nevada en el que la mayoría de los asistentes no llevaban mascarilla, un elemento que se ha convertido en parte de la guerra ideológica, y que buena parte de las bases de Trump rechazan.

Redfield dijo ayer que la mascarilla es el «instrumento de salud pública más poderoso» que tenemos y que «hay evidencias científicas claras de que funciona y que es nuestra mejor defensa».

«Incluso llegaría a decir que esta mascarilla», dijo mientras cogía con la mano una protección facial, «tiene más garantías de protegerme contra el Covid-19 que cuando me proporcionen la vacuna».

Redfield también dijo a los legisladores que, cuando la vacuna esté lista, se espera que tenga una efectividad del 70%. Es un porcentaje mayor de la efectividad que tiene la vacuna de la gripe común -alrededor del 50%-, pero por debajo de la del sarampión, que es del 98%. La FDA, la reguladora de medicamentos y alimentos de EE.UU., ha asegurado que autorizará el uso de vacunas contra el Covid-19 con efectividad de al menos el 50%