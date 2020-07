Coronavirus España directo: Brasil supera los 70.000 fallecidos y se acerca a los 2 millones de casos

Actualizar

09.04 India rebasa los 800.000 casos de coronavirus India ha rebasado ya los 800.000 casos de coronavirus al registrar el récord de 27.114 nuevos contagios y 519 muertes en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Salud. El balance actualizado a este sábado y recogido por la cadena india NDTV es de 820.916 casos confirmados, incluidos 515.386 recuperados y 22.123 fallecidos. La víspera fueron notificados 26.506 nuevos contagios y 475 muertes por coronavirus, de acuerdo con el balance previo.08.50 58 jugadores de las Grandes Ligas dan positivo al coronavirusAl menos 58 jugadores del béisbol profesional dieron positivo al coronavirus durante la ronda final del proceso de selección de admisión, de acuerdo a la información ofrecida esta noche por las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores. La cifra representa una tasa de 1,8 por ciento del total de personal que ha sido autorizado para trabajar en la reanudación de la competición dentro de las Grandes Ligas. Las mayores se acercan al día de apertura de lo que será su temporada regular, que ha sido reducida a solo 60 partidos, y que está programada para el 23 de julio.

La prohibición del voto a los contagiados agita la recta final 08.15 China confirma dos nuevos casos importados de coronavirus El Gobierno chino ha confirmado este sábado dos nuevos casos de COVID-19, todos importados, hasta los 83.587 afectados desde la declaración de la pandemia en el país. Las provincias de Liaoning y Guangdong registraron cada una un caso importado, según el balance de la Comisión Nacional de Salud del país, recogido por la agencia oficial de noticias Xinhua. El número oficial de fallecidos totales es de 4.634.

08.06 Perú supera las 11.000 por coronavirusEl Ministerio de Salud de Perú ha informado este viernes de que se han alcanzado las 11.500 muertes por coronavirus en el país, cuando se aproxima a los 320.000 casos, según el último balance de las autoridades. Hasta el momento, el número de contagios en Perú es de 319.646 casos, al sumar 3.198 contagios más en las últimas 24 horas, y se han producido 186 nuevos decesos por la pandemia.

08.05 Ecuador alcanza los 65.800 casos El Ministerio de Salud de Ecuador ha informado este viernes de que han alcanzado los 65.800 casos de coronavirus con casi 800 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En total, las autoridades sanitarias han indicado que se han producido 65.801 contagios en todo el país y han confirmado 4.983 muertes por la misma causa, 51 más que el jueves.08.04 México suspende el sistema de semáforosEl Ministerio de Salud de México ha suspendido temporalmente el sistema de semáforos que marca la reanudación de actividades por "inconsistencias" en los datos de coronavirus ofrecidos por los estados. El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha afirmado que no habrá actualización del semáforo nacional de la COVID-19 por problemas con los datos. "Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados", ha señalado. El representante ha trasladado que van a evaluar las irregularidades que se han producido y ha subrayado que este hecho no se da en todos los estados, pero que no pueden presentar la información "con varios huecos grises", informa el diario 'El Sol de México'.06.40 La NBA preocupada por posibles problemas cardiacos en jugadores con Covid-19Los efectos desconocidos que pueda dejar la enfermedad del Covid-19 se han convertido en otra nueva preocupación médica para la NBA mientras se acerca el reinicio de la temporada de baloncesto en la "burbuja" de Orlando. Los especialistas que trabajan con la NBA han centrado su atención en los efectos desconocidos que pueda provocar el coronavirus al sistema cardiaco en un jugador que dé positivo o que se haya recuperado del virus. Hay efectos desconocidos del coronavirus sobre la capacidad pulmonar y sobre la salud cardíaca, admiten varios gerentes generales de equipos de la NBA que se encuentra ya en la "burbuja" de Orlando. Lo que ha generado una serie de interrogantes en torno a las secuelas que podría dejar el Covid-19 en los jugadores, a pesar de que superen la cuarentena de 14 días y se recuperen. 06.29 Ecuador alcanza los 65.800 casos de coronavirus con casi 800 nuevos contagiosEl Ministerio de Salud de Ecuador ha informado de que el país ha alcanzado los 65.800 casos de coronavirus con casi 800 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En total, las autoridades sanitarias han indicado que se han producido 65.801 contagios en todo el país y han confirmado 4.983 muertes por la misma causa, 51 más que el jueves. Además, un total de 15.446 personas han recibido el alta epidemiológica tras superar la enfermedad, 8.416 el alta hospitalaria y 5.900 pacientes se han recuperado. De los positivos, el organismo ha indicado que 30.098 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario, mientras que 647 están hospitalizados y estables.

06.14 Brasil sobrepasa los 70.000 muertos y los 1,8 millones de casos de coronavirusBrasil ha superado los 70.000 muertos y los 1,8 millones de casos de coronavirus tras registrar 1.214 nuevos decesos y 45.048 contagios en las últimas 24 horas, informó el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien esta semana dio positivo a la enfermedad. Se trata del cuarto día consecutivo en el que se contabilizan más de 1.200 muertes en una jornada como consecuencia del patógeno en el país sudamericano, el segundo del mundo más afectado por la pandemia, tan solo por detrás de Estados Unidos. El último boletín divulgado por el Ministerio de Salud informó igualmente que otras 4.000 muertes están siendo investigadas por su relación con el virus, mientras que el número de personas recuperadas ya llega a 1.078.763, lo que supone el 59,9 % del total. Brasilia, la capital del país, se ha convertido en una de las ciudades más afectadas actualmente por el nuevo coronavirus, un hecho que los especialistas atribuyen a una precipitada desescalada.06.07 Honduras supera los 27.000 contagios y acumula 750 muertos por Covid-19Honduras registró en las últimas 24 horas 669 casos nuevos de Covid-19, con lo que llegó a 27.053 contagios acumulados y 750 fallecidos desde que se reportaron los primeros dos casos de la enfermedad el 11 de marzo pasado. Ayer se registraron 46 muertos por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, indicó en la cadena nacional de radio y televisión el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) de Honduras, un país con 9,3 millones de habitantes. El departamento de Francisco Morazán, región central, donde está situada Tegucigalpa, registró hoy 303 nuevos casos, mientras que 167 contagios corresponden a Atlántida y 148 a Cortés, en el Caribe y norte del país. 06.05 Miles de centroamericanos han regresado a sus países durante la pandemiaMás 27.000 centroamericanos han regresado a sus países en medio de la emergencia del Covid-19, que ha provocado el cierre de las fronteras terrestres y marítimas, gracias a operaciones coordinadas por las cancillerías, anunció el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Con la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud en marzo pasado, la mayoría de los países centroamericanos cerraron sus fronteras como parte de las medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus, y "muchos centroamericanos permanecen fuera de su país de origen", indicó el ente de integración regional SICA.

Según datos del organismo regional actualizados hasta el pasado miércoles 8 de julio, a Costa Rica han regresado 4.602 connacionales; a Honduras 2.970; a El Salvador El Salvador 2.537; a Panamá 886; a Guatemala 380; a Nicaragua 169; a Belice 155, y República Dominicana 15.504.06.03 China registra 2 nuevos casos de coronavirus procedentes del exteriorLa Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy que el país asiático detectó 2 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos "importados". Estos dos contagios se diagnosticaron en las provincias de Liaoning (noreste) y Cantón (sur). Se trata del quinto día consecutivo sin contagios por transmisión local en China, después de que el pasado martes las autoridades sanitarias anunciaran que Pekín no había registrado ningún nuevo positivo por primera vez desde se detectó un rebrote a principios de junio en un mercado mayorista de la capital. Los 2 casos totales anunciados hoy suponen un mantenimiento de la tendencia -por debajo de la decena- de los últimos días: el jueves se detectaron 4, el miércoles, 9 casos, el martes, 7, y el lunes, 8. 05.56 La presidenta del Senado de Bolivia anuncia que ha dado positivo en la prueba de coronavirusLa presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, ha anunciado que ha dado positivo en una prueba diagnóstica de coronavirus a la que se ha sometido. "Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) seguiré trabajando vía plataformas virtuales", ha trasladado Copa a través de su cuenta de Twitter. La presidenta había informado hace de dos días de que se iba a someter a un aislamiento voluntario como medida preventiva hasta obtener los resultados de la prueba del coronavirus.

05.38 Venezuela extiende por cuarta vez y durante un mes más el estado de alarmaVenezuela prorroga un mes más el estado de alarma que entró en vigor el 13 de marzo para frenar la pandemia del Covid-19 y que debería terminar este sábado, con lo que es la cuarta extensión adopada en el país sudamericano, informó Delcy Rodríguez. De este modo, Venezuela podrá "atender este brote" mientras el Gobierno profundiza los esfuerzos "para cortar las cadenas de contagio", explicó Rodríguez en una conexión telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En este sentido, aseguró que hay cerca 14.000 brigadas médicas desplegadas por el país para "llegar de forma temprana al virus". La decisión fue adoptada el día con más contagios hasta la fecha, 431, con lo que superó los 419 registrados el pasado domingo, día récord hasta hoy. 05.35 México suma 6.891 contagios y 665 muertes por coronavirusLas autoridades sanitarias mexicanas notificaron 6.891 contagios y 665 muertes por Covid-19 en la jornada de ayer, con las que el país llegó a 289.174 casos y 34.191 defunciones desde el inicio de la pandemia en febrero pasado. Los contagios del día mostraron un crecimiento porcentual del 2,4 % en comparación con los 282.283 casos confirmados de la víspera, de acuerdo con el informe técnico publicado en el portal de la Secretaría de Salud. Los 6.891 casos del día son la tercera cifra más alta para una sola jornada desde el inicio de la epidemia el 28 de febrero, por debajo de los 7.280 del 9 de julio y los 6.995 del 8 de julio, de acuerdo a las estadísticas sobre el virus SARS-CoV-2. En el informe se consigna 665 nuevas defunciones en esta jornada, lo que supone un aumento del 1,99 % en comparación con los 33.526 que se tenían el día anterior, indicó la Secretaría de Salud. 05.34 EE.UU. registra un nuevo récord de 65.305 contagios y llega a los 133.900 muertos por Covid-19Estados Unidos alcanzó en las últimas 24 horas la cifra de 3.173.446 casos confirmados de Covid-19 y la de 133.969 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 65.305 contagios más que el jueves y de 863 nuevas muertes. La cifra de nuevos contagios marcó un nuevo récord al superar por cuarta vez en pocos días los 60.000 arrastrada por los brotes en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia. Nueva York, sin embargo, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 400.299 casos confirmados y 32.307 fallecidos, solo superado por Brasil, el Reino Unido, Italia y México. 05.22 Argentina registra 3.367 nuevos casos de covid-19 y las muertes totalizan 1.774Argentina registró este viernes 3.367 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de contagios ascendió a 94.060, mientras que los fallecimientos suman 1.774, tras registrarse 25 nuevas muertes. El número de contagios confirmados marca un leve descenso respecto al récord diarios verificado este jueves, de 3.663 contagios, en momentos en que las autoridades esperan ver una bajada en breve tras el endurecimiento que rige desde hace diez días en las medidas de aislamiento social. El informe que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los 25 decesos verificados en las últimas horas corresponden a doce hombres y trece mujeres. 05.17 Colombia supera por primera vez los 200 muertos y 6.800 casos en un solo díaColombia registró ayer 211 fallecidos por coronavirus y 6.803 casos nuevos, cifras que muestran el avance imparable de la pandemia en el país, según el boletín diario del Ministerio de Salud. Con estos últimos datos se eleva a 140.776 el número de personas que han contraído el Covid-19, mientras que las muertes suman 4.925. Los datos más alarmantes de la jornada son los de Bogotá, que tuvo un récord de 2.667 nuevos infectados y 48 decesos, un crecimiento de la enfermedad que obligará a la ciudad a entrar a partir de la próxima semana en una cuarentena estricta por barrios en períodos de 14 días.

04.47 Francia supera el umbral de los 30.000 muertos tras sumar 25 fallecidos en el último díaLas autoridades sanitarias de Francia alertaron ayer de que el país ha alcanzado los 30.004 muertos desde el inicio de la pandemia tras sumar otros 25 fallecidos en el último día. El Ministerio de Sanidad, que ha indicado en un comunicado que del total de fallecidos 19.528 se han producido en los hospitales del país, ha especificado que las cifras de muertos en centros de día y residencias de ancianos se actualizarán el próximo 15 de julio. Actualmente hay 7.062 personas hospitalizadas a causa del Covid-19, un número que sigue descendiendo a pesar de que se han registrado 136 nuevos ingresos. En las unidades de cuidados intensivos hay ahora 496 pacientes ingresados, 16 menos que el jueves.