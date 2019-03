Dimite la secretaria general de la UIMP un mes después de ser nombrada María Luz Rodríguez Fernández, de marcado perfil político, alegó «motivos personales»

Josefina G. Stegmann @jgstegmann MADRID Actualizado: 07/03/2019 02:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), María Luz Rodríguez Fernández, dimitió de su cargo la semana pasada poco más de un mes después de ser designada. Este periódico se comunicó con la actual profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y alegó «motivos personales». Rodríguez Fernández no dio detalles por considerar que estas «cuestiones académicas no tienen relevancia informativa». Este periódico también se puso en contacto con la rectora de la UIMP, María Luz Morán Calvo-Sotelo, que transmitió a ABC a través de su secretaria que había aceptado la renuncia de Rodríguez Fernández y que no tenía más declaraciones.

El nombramiento de Rodríguez Fernández se publicó en el BOE el pasado 25 de enero (pero con fecha de efectos el día 23) en la misma orden en que se da a conocer el cese, a petición propia, de quien estaba en su lugar, Miguel Ángel Casermeiro Martínez.

Rodríguez Fernández ha ejercido diversos puestos en el ámbito académico pero también ha tenido tiempo para la política. Ha sido diputada del PSOE en la XI Legislatura, secretaria de Estado de Empleo con José Luis Rodríguez Zapatero y consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Castilla La Mancha. Fuentes académicas especulan con que su dimisión responde a su intención de volver a la política o a que no se le concedió la exención de una parte de la docencia en la Universidad a la que pertenece para trabajar en la UIMP.

La ex secretaria general formaba parte del nuevo equipo de la rectora, Calvo-Sotelo, nombrada por el Gobierno (de quien depende la UIMP) el pasado 14 de diciembre. Tras su llegada, el Consejo de Gobierno de la universidad fue modificado casi al completo: se nombró nueva secretaria general, pero también se designaron cuatro vicerrectores (Miguel Remacha Moreno, María del Mar García Hernández, Pilar García Mouton y Andrés Hoyo Aparicio), y nueva coordinadora de Estudios y Programas (Araceli Gómez Fernández). Solo se mantuvo el gerente, Carlos Gómez García. Eso sí, la UIMP no tiene gabinete de prensa nuevo aunque prescindieron rápidamente del anterior equipo también por influencia del Gobierno, según ha podido saber ABC.

Deterioro

El aterrizaje de la rectora generó revuelo, y no por ser la primera mujer en el cargo en los 86 años de historia de la universidad. Su nombramiento se produjo tras la renuncia del anterior rector, el físico Emilio Lora-Tamayo, que solo estuvo un año en el cargo, y quien aseguró que el Gobierno le pidió que dimitiera « para poner a una mujer». Es el Patronato de la UIMP el encargado de proponer rector y su composición fue modificada, en una primera instancia, para celebrar una moción de censura y destituirle (mecanismo insólito en la UIMP) aunque, finalmente, esta opción fue descartada. Fue Lora-Tamayo quien decidió dimitir porque el patronato ya no le apoyaba. El pasado mes de noviembre presentó en una carta al ministro de Ciencia, Pedro Duque, su «dimisión irrevocable» porque entendía que «las últimas actuaciones podían contribuir al deterioro de la imagen y reputación de la UIMP, así como al de la autonomía universitaria en general».