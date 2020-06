Diez comunidades tienen peores datos que Madrid en muertos en residencia durante la epidemia Aragón, La Rioja, Castilla y León y Navarra, con los porcentajes más altos

Mariano Calleja Madrid Actualizado: 22/06/2020 04:17h

los ataques de la izquierda a la Comunidad de Madrid por su gestión en la crisis del coronavirus, y en concreto por la situación de las residencias de mayores, no se corresponden con los datos reales sobre el número de contagiados y fallecidos. Y no porque no sean tan malos como dicen, con su número de fallecidos lo son, sino porque hay hasta diez comunidades que han tenido una situación peor que Madrid en las residencias, y en las que no se ha situado el foco de la misma manera que en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña es el objetivo político que la izquierda quiere batir, y para ello están centrando toda su artillería en