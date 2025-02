Diario de una cuarentena: ¡Salimos el jueves!

Son 21 los repatriados llegados de Wuhan, la ciudad que nadie conocía y que ahora pasará a la historia por haber sido la « zona cero » del temible coronavirus que ha cambiado de nombre (primero, 2019-nCoV y ahora bautizado por la OMS como Covid-19) y que se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas.

Son 21 los repatriados pero todos hablan de los entrenadores. Son nueve españoles del equipo de fútbol Shangwen Wuhan Three Towns y si bien es difícil arrancarles más que frases de ánimo y preocupación por la gente que dejaron allí, « sus chavales, sus traductores... », en definitiva, su nueva familia china, a veces también se les escapa la desesperación, producto de estar en un hábitat que no es el normal, el del encierro, como si de un preso inocente se tratara.

Echando mano de los valores que le transmite a los jóvenes que entrenó en el Betis y ahora en Wuhan, Antonio Sevillano escribe su diario para ABC a 24 horas de salir del hospital:

Ayer comenzó una nueva semana que será más corta que la anterior. Se acerca así el final de la cuarentena que comenzó en China un 24 de enero y vamos a finalizar en Madrid mañana, 13 de febrero, de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos pactados para nuestra repatriación entre el gobierno español y el chino.

Presagio de una despedida inminente, nuestra doctora comparte momentos de conversación en nuestra «sala de estar y juegos» ofreciéndonos su lado más cercano, compartiendo momentos y emociones vividas durante estos días en la hora del café . Este momento tan cotidiano como cuando vas a tu cafetería habitual queda perpetuado en el recuerdo para todo el equipo médico con la ilustración de nuestras firmas y agradecimientos por las atenciones y cuidados estampados en una de las camisetas que diseñamos para nuestra familia de Wuhan y que dejamos, a modo de recuerdo, para la gente del hospital.

Las rutina del día de hoy comienza a dar vida a la Planta 17 como es de costumbre, pero con mayor alegría al ver el final cada vez más cerca. Ya metidos en una tarde tranquila, mirando al exterior desde mi ventana y con un cielo tornado entre nubes y claros que me invita a la reflexión y a meditar sobre toda la situación que nos ha tocado vivir en primera persona.

Nos es fácil vivir en la incertidumbre de una situación como la que se produjo en nuestra añorada Wuhan esos primeros días cuando se aplicaron las medidas de seguridad y prevención. No es fácil estrechar un foco de infección en una ciudad de 11 millones de habitantes e inmovilizar y concienciar a toda la ciudadanía para no agravar el problema. No es fácil estar dentro de esta situación desconociendo la magnitud y peligrosidad que puede tener esta problemática en el tiempo. P ero lo superamos apoyados en los valores que nos enseñó nuestra vecindad y que fueron todo un ejemplo de entereza . Esa entereza que se mimetizó en nosotros para pasar 8 días con firmeza y afrontar días atípicos en nuestras vidas.

Todas las experiencias que el ser humano vive aportan integridad y madurez. Mirando siempre hacia delante hemos vivido esta experiencia superando sus estadios con todos esos valores y principios que aportan la familia y la cultura .

Al final de este día cayendo la noche y conversando con diferentes compañeros repatriados, escucho sobre sus profesiones y aficiones, y descubro que hay un espíritu aventurero, multidisciplinar y apasionado que es común en todos nosotros. Desde uno de nuestros ingenieros que viajó desde Australia a Singapur para coger una bicicleta y darle a los pedales por toda China hasta nuestro maestro de música con su vocación de enseñar y trasmitir valores bajo la melodía de su violín por todo el mundo .

No es fácil llevar un periodo tan largo de cuarentena sin haber experimentado adversidades con anterioridad en busca de tus sueños, de tu metas y el deseo de sentirte realizado. Será entonces cuando conozcas la perseverancia, la superación, el esfuerzo, el orgullo, la solidaridad y tu propia convicción de que puedes con todo.

Camiseta que la planta 17 le dejó al equipo médico del Hospital Gómez Ulla ABC