Detenido un hombre por atar con cinta americana a un perro y tirarlo a la basura

La policía del condado de Jefferson, en Alabama (Estados Unidos) ha detenido un hombre de 39 años acusado de atar a un perro con cinta americana por las patas y la boca para luego arrojarlo a un contenedor de basura, donde permaneció durante doce horas, tal como explica el medio «Saint Louis Today». El arrestado, Paul Garcia, puede quedar en libertad a la espera del juicio si paga una fianza de 50.000 dólares.

Los agentes encontraron al perro con la cinta americana y con síntomas de desnutrición . También con mucho frío, ya que había tenido que estar durante horas expuesto a temperaturas bajo cero. Los agentes mostraron el estado del can en una imagen difundida a través de Twitter, en la que pedían que, si alguien lo reconocía, se pusiera en contacto con ellos.

WE NEED YOUR HElP. Do you recognize this dog? He was dumped near Old Highway M & Schneider Road. His mouth and paws were taped. He was cold, starving & possibly had a concussion. He's at a hospital & is doing better now. If you have info about his owners, call 636-797-5515. pic.twitter.com/LyO5f41o8M — Jefferson County, MO Sheriff's Office (@JeffCoMoSheriff) 14 de febrero de 2019

Para localizar a su dueño, la policía colgó varios vídeos del perro —al que bautizaron con Jimmy—. Finalmente apareció Katie, que hacía días que lo buscaba.

“Jimmy” is doing much better. This is a look at him at the animal hospital where he’s being treated.

We want to get him back to his owners. Right now he is NOT available for adoption.

Please call 636-797-5515 if you know his family. pic.twitter.com/8c4OxlhtEt — Jefferson County, MO Sheriff's Office (@JeffCoMoSheriff) 14 de febrero de 2019