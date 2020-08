Detenida una pareja en Palma por practicar sexo en la vía pública ante menores Los dos arrestados como presuntos autores de un delito de exhibicionismo estaban sentados en un banco de uno de los paseos más céntricos de la capital balear

Josep María Aguiló SEGUIR Palma de Mallorca Actualizado: 24/08/2020 11:41h

La Policía Local de Palma detuvo el pasado viernes en la capital balear a una pareja por practicar sexo en la vía pública ante menores. Los arrestados son una mujer, de 39 años de edad y nacionalidad rusa, y un hombre, de 32 años de edad y nacionalidad alemana. A ambos se les atribuye un presunto delito de exhibicionismo ante menores de edad. La noticia ha sido avanzada este fin de semana por el diario «Última Hora» y confirmada este lunes por ABC.

La investigación del caso está siendo llevada a cabo por la Policía Nacional, al haberse constatado la presencia de menores en ese suceso. Los hechos que ocasionaron la detención de la citada pareja tuvieron lugar en la tarde del viernes, en una de las zonas más céntricas y transitadas del casco antiguo de Palma, el Paseo del Borne. Dicho paseo cuenta con numerosos bancos de piedra para poder sentarse y descansar, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Además, en su parte central hay varias terrazas, que corresponden a los bares y restaurantes de la zona.

Al parecer, la pareja ahora arrestada se sentó en uno de los bancos del Paseo del Borne a media tarde y empezó a besarse y a toquetearse. Varias llamadas alertaron entonces a la Policía Local de que un hombre y una mujer estaban manteniendo posturas indecorosas en la vía pública. De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar y vio que la pareja no estaba haciendo nada en ese momento concreto. Aun así, la mujer no llevaba mascarilla, por lo que un agente le facilitó una y le recordó que se la tenía que poner, al ser obligatorio en Baleares portarla siempre en los espacios públicos. A continuación, la patrulla policial se fue, al no haber nada más que reportar.

Unos minutos después, en torno a las 20.40 horas, varios transeúntes que paseaban por las inmediaciones del Paseo del Borne observaron que la mencionada pareja estaba practicando sexo en el banco en el que se encontraba sentada desde hacía un largo rato. En concreto, la mujer estaba realizando una felación a su novio. En aquel momento, al parecer, un grupo de menores estaba jaleando además a la pareja.

Los transeúntes que habían observado lo que ocurría avisaron rápidamente de esos hechos a una pareja de agentes que patrullaba en las inmediaciones de la zona. Los policías se desplazaron de inmediato hasta el lugar, comprobaron lo que sucedía y detuvieron entonces al hombre y a la mujer como presuntos autores de un delito de exhibicionismo ante menores.