Despiden a una empleada de un comedor escolar tras servir un almuerzo a un alumno sin dinero

Bonnie Kimball fue despedida el pasado 4 de abril tras servir de forma gratuita un almuerzo a un estudiante que no podía pagarlo. Kimball trabajaba en el comedor de la escuela secundaria Mascoma Valley Regional, en New Hampshire (EE.UU.).

El coste de la comida era de ocho dólares (unos siete euros) y la exempleada optó por no dejar sin almuerzo al alumno, recordándole que se asegurase de pagar al día siguiente, algo que el estudiante hizo.

No obstante, la empresa encargada del comedor, «Cafe Services», despidió a la trabajadora porque hizo una «violación estricta de nuestros procedimientos». «Un gerente de distrito estuvo en el lugar y presenció a un estudiante que pasaba por la línea de caja con múltiples alimentos por los que no se le cobró nada», resume la carta.

A food service company denies firing a NH lunch lady for feeding a student who couldn't pay despite a memo that appears to say precisely that. School officials say Bonnie Kimball should have provided the "meal of the day" instead of a la carte items. https://t.co/hUluVkHsbo pic.twitter.com/83iHtWtmjO

El despido comenzó a circular por la escuela. Otros dos empleados del comedor renunciaron a su trabajo como protesta. Bonnie Kimball comenzó a ver su nombre en cientos de posts en Facebook y en medios de comunicación. Incluso puso en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar dinero tras su despido.

La historia de Kimball se ha vuelto tan viral que incluso el conocido chef José Andrés escribió en su cuenta de Twitter que ofrecía empleo a la mujer.

New Hampshire school cafeteria worker fired for giving food to student who couldn't pay - WHBQ! The hero is Bonnie Kimball! If she needs a job we have openings at ⁦@thinkfoodgroup⁩ if you know her, let her know! ⁦@NewHampJournal⁩ https://t.co/o7JHXgRtn6