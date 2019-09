Se desnuda en el supermercado para que un miembro de seguridad comprobase que no había robado nada Una mujer, indignada ante la petición de revisión del trabajador, se quitó la falda y se quedó en sujetador en un Walmart de Ciudad de México

El principal enemigo de los supermercados en la gran mayoría de países para que la caja y el inventario cuadre a final de mes es el hurto. Una práctica que, para mal de los empresarios, está muy extendida debido a la dificultad de controlar a tantas personas que pasan a lo largo del día en los diversos establecimientos.

En Ciudad de México, según indican los medios locales, es la principal causa de las pérdidas en algunos supermercados y comercios. No son pocas las personas que actuán de «farderos», es decir, que se guardan diferentes productos debajo de la ropa para llevárselos sin pagar.

Por ello, los guardias de seguridad de los establecimientos están instruidos para que revisen a cualquier persona que sea sospechosa de haber hurtado en el local. Eso sí, no es plato de buen gusto que a uno le registren cuando no ha hecho sino comprar respetando toda legalidad. De este modo, se ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que aparece una mujer indignada porque le solicitan una revisión de sus pertenencias.

Tal es el cabreo que, ante la insistencia del vigilante, la mujer, que va acompañada de la que parece su pareja, decide desnudarse para que comprueben que no porta ningún producto robado. Tras quitarse la falda y quedarse en sujetador, camina en dirección de los sensores antirrobo, demostrando que no había hurtado nada y que no tenía vergüenza alguna ante la atónita mirada de los trabajadores.