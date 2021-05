Desconcierto entre los afectados por el retraso de la segunda dosis de AstraZeneca: «No tiene sentido» Aplazar la inmunización de los menores de 60 años molesta a varias autonomías, divide a los expertos y deja esperando a más de millón y medio de personas en España

Isabel Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 01/05/2021 00:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El enfado que hay en la farmacia de María Teresa, ubicada en la calle Arturo Soria de Madrid, es mayúsculo. «Retrasar o suspender la vacunación con AstraZeneca a personas que ya tienen puesta una dosis no tiene sentido», se queja. No es la única que piensa así. Policías, guardias civiles, profesores o psicólogos no entienden el último bandazo en torno al preparado anglosueco, que les deja de nuevo en el limbo. Pese a que la semana que viene comienza el plazo prescrito para recibir su segunda dosis, aún deberán esperar al menos un mes para saber qué vacuna recibirán. La sensación es de incertidumbre. «No sabes si cuando pongan la segunda dosis va a servir para reforzar la