Descartan que haya un segundo caso de coronavirus en Mallorca

La Consejería de Salud del Gobierno balear, que dirige la socialista Patricia Gómez , ha informado este martes por la tarde de que el niño de siete años que estaba en observación en el Hospital de Son Espases de Palma como posible segundo caso de coronavirus 2019-nCoV en Mallorca, no está infectado. Así lo han confirmado desde el Centro Nacional de Microbiología tras estudiar los resultados de las analíticas del menor que les fueron remitidas ayer.

El citado niño fue ingresado ayer de manera preventiva en Son Espases, después de saberse que formaba parte del entorno del ciudadano británico residente en la isla que sí se encuentra infectado por el coronavirus. El menor sólo padece la gripe , de la que está siendo tratado con una evolución positiva.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud del Gobierno balear habían confirmado el pasado domingo que el hombre de origen británico ingresado desde el pasado viernes en Son Espases por un posible caso de coronavirus, se encontraba efectivamente infectado. Se trata, por tanto, del segundo caso confirmado en España. El primero había sido localizado en La Gomera.

Evolución del caso

Las analíticas que se le hicieron ayer al citado residente británico han confirmado que la infección que padece aún no ha desaparecido, por lo que de momento seguirá aislado, a la espera de que se le hagan nuevas pruebas. Su esposa y sus dos hijas —de diez y siete años— ingresaron preventivamente también el viernes en Son Espases, pero las dos pruebas que se les han hecho hasta ahora a las tres confirman que no están infectadas por el coronavirus. La niña mayor sí padece, en cambio, la gripe, de la que está siendo tratada desde que ingresó en Son Espases.

El hombre estuvo en contacto hace dos semanas con una persona que dio positivo por coronavirus, con sintomatología clínica, en Francia. En concreto, conoció a esa persona en una estación de esquí de Los Alpes. En ese contexto, la Consejería de Salud se ha interesado por las personas que hayan podido tener contacto con el hombre desde entonces, en especial aquellas que coincidieron con él en los dos vuelos que efectuó el 29 de enero, el primero entre Ginebra y Barcelona, y el segundo desde la capital catalana hasta Palma.

La Consejería de Salud cree que podrían haber mantenido un contacto estrecho con el ciudadano británico entre 20 y 40 personas, por lo que trabaja para terminar de cerrar la lista de contactos, a los que está avisando personalmente para transmitirles instrucciones y recomendaciones, y ofrecerles toda la información que puedan necesitar. El Govern recomienda a esas personas que no viajen, eviten aglomeraciones y no trabajen en lugares que impliquen un contacto directo con la gente. La Consejería de Salud pide, por último, que si alguien sospecha que puede tener el coronavirus, no vaya a Urgencias, sino que primero llame al 061 , en donde se le informará de los pasos a seguir.