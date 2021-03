La OMS desaconseja el uso de hidroxicloroquina para prevenir el Covid-19 Los expertos de la organización señalan que «probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos»

El fármaco antiinflamatorio hidroxicloroquina no debe usarse para prevenir infecciones en personas que no tienen Covid-19, según ha aconsejado un panel de expertos internacionales del Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la publicación 'The BMJ'.

Su encarecida recomendación se basa en la «evidencia certera» de seis ensayos que involucraron a más de 6.000 participantes con y sin exposición conocida a una persona infectada con Covid-19, explica la OMS en un comunicado.

Los resultados mostraron que la hidroxicloroquina no tuvo un efecto significativo sobre la muerte y el ingreso al hospital. Además,tampoco tuvo un efecto significativo sobre la infección por Covid-19 confirmada en laboratorio. Sin embargo, el organismo señala que «probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos».

Por tanto, el panel considera que este fármaco ya no es una prioridad de investigación y que se deberían utilizar recursos para evaluar otros fármacos más prometedores para prevenir el coronavirus. Esta guía se aplica a todas las personas que no tienen Covid-19, independientemente de su exposición a una persona infectada.

La recomendación es la primera versión de una guía viva de medicamentos para prevenir el Covid-19, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud con el apoyo metodológico de MAGIC Evidence Ecosystem Foundation. Su objetivo es proporcionar una guía confiable sobre el manejo del coronavirus y ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones con sus pacientes.

A medida que haya más evidencia disponible se agregarán a esta guía nuevas recomendaciones para otros medicamentos preventivos para el Covid-19, asegura la OMS en el comunicado.