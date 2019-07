Denuncian que Vueling impidió a una granadina subir al avión por el body que llevaba puesto «Así no subes, ve y cómprate algo», dijo a la joven uno de los dos miembros del personal de 'handling' que efectuaban la operación de embarque

La granadina Laura C. se levantó a primerísima hora del domingo en su casa de Palma. La noche antes se había acostado pronto porque quería estar perfecta para su día de descanso. Pensaba aprovecharlo con su pareja en Barcelona. Lo había preparado todo con antelación: los permisos en el trabajo, los dos billetes de vuelo, la plaza de parking para dejar el coche en el aeropuerto... También la ropa. Un body negro sin transparencias, una falda vaquera oscura, un pareo y unas zapatillas deportivas a juego, cuenta el Ideal de Granada. Una vestimenta para salvar el calor que asola estos días, como al resto de España, la Ciudad Condal.

Después de conducir con su pareja y dejar el coche en el aparcamiento, se acercó al mostrador de Vueling para hacer el trámite de embarque al avión con destino a Barcelona. El primero de la mañana, un vuelo que deja a los pasajeros en menos de 40 minutos en la capital catalana. El empleado, un joven atento, revisó los billetes y les dio entrada en el sistema. Todo ok. Ambos pasaron sin problemas.

Cuando faltaban apenas unos minutos para el despegue, después de haber hecho cola como el resto de pasajeros, Laura C. fue interpelada por uno de los dos miembros del personal de 'handling' que efectuaban la operación de embarque. «Así no subes, ve y cómprate algo», asegura que le dijo. La granadina pensó que era una broma, pero no lo era. A las 8:40 horas, como estaba previsto, el avión alzó el vuelo destino a Barcelona con dos asientos vacíos en su interior. Los de ellos.

