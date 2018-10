Denuncian que una profesora de un instituto de Mallorca repartió lazos amarillos por el 1-O Los partidos de la oposición y diversas entidades cívicas exigen a la Consejería de Educación del Gobierno balear que investigue lo ocurrido, puesto que fueron varios los centros que acogieron actos de este tipo

Josep María Aguiló

Seguir Palma de Mallorca Actualizado: 03/10/2018 12:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año en Cataluña ha llegado estos días hasta varios institutos de Mallorca, que han acogido diversos actos en favor de los secesionistas. Esta circunstancia ha sido criticada con dureza por parte de padres de alumnos, partidos como el PP, Cs o Actúa Baleares, o entidades como Convivencia Balear o Sociedad Cívica Balear. En ese sentido, exigen a la Consejería de Educación del Gobierno balear que investigue lo ocurrido y que depure responsabilidades si fuera necesario.

Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol, junto con la formación ecosoberanista MÉS por Mallorca. Armengol cuenta además con el apoyo parlamentario externo —pero estable— de Podemos y de MÉS por Menorca. El consejero de Educación es el socialista Martí March. En la oposición se encuentran el PP y Cs, que se han pronunciado ya muy críticamente en relación a estos nuevos presuntos casos de adoctrinamiento en las aulas. El partido Proposta per les Illes (PI) también se encuentra en la oposición, pero hasta el momento no ha dicho nada sobre esta controversia.

Lazos amarillos

En el caso del IES Marratxí, el pasado lunes una profesora del centro repartió lazos amarillos en el patio. Además, varios alumnos leyeron un manifiesto en favor de la independencia de Cataluña, también durante el recreo. En relación a esos dos hechos, el director del instituto, Jaume Pau Mateu, ha explicado este miércoles a ABC que dicha profesora «portaba lazos y si se los pedían, los daba, pero no los repartía por iniciativa propia». Sobre esta cuestión concreta, el centro «no tiene nada que decir», si bien se darán al departamento de Inspección Educativa del Gobierno balear «todas las explicaciones».

Por lo que respecta a la lectura del citado manifiesto, Mateu ha indicado que «algunos alumnos pidieron permiso para leer un texto en el patio, aunque no era necesario que pidieran permiso, pues era en el patio, pero aun así lo hicieron». En ese contexto, el centro autorizó la lectura del manifiesto. «En cualquier caso, el instituto como tal no organizó ningún acto», ha recalcado. El director del IES Marratxí también ha confirmado que el lunes y el martes varios alumnos acudieron al centro con banderas de España. «Podían ser exhibidas en el patio sin problemas, pero no en clase», ha aclarado.

En una reunión ya previamente prevista para ayer entre la dirección y los padres de los alumnos, algunos progenitores expresaron su malestar por lo ocurrido. «Nuestro centro aboga siempre por la convivencia», ha destacado Mateu, a modo de conclusión. Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han señalado a este diario que cualquier queja referida a dicho instituto o a cualquier otro instituto será investigada por parte de los inspectores de su departamento.

Carteles ofensivos

Otro centro en el que ha habido polémica estos días ha sido el IES Sineu, ya que el pasado lunes los autodenominados «Alumnos del IES Sineu por la libertad» colgaron en las aulas sendos carteles con los lemas «Los Borbones son unos ladrones» —con la imagen de la Familia Real boca abajo— y «Comparáis el 1-O con el 23-F. Tejero era un facha, nosotros la gente». El director del IES Sineu, Rafael Crespí, ha explicado este miércoles a ABC que dichos carteles fueron retirados de inmediato, enseguida que él tuvo conocimiento de su colocación. «No se pueden permitir este tipo de carteles en el centro», ha enfatizado.

Imagen de uno de los carteles colocados el pasado lunes por alumnos del IES Sineu, que fue retirado de inmediato por la dirección del centro

Crespí también ha señalado que el mismo 1 de octubre alumnos de Bachillerato pidieron permiso para leer un manifiesto independentista en el patio. «Les dijimos que ni en el centro ni en el patio podían leer dicho manifiesto, del que además no conocíamos su contenido», ha aclarado. En ese contexto, el director ha recordado que los alumnos de Bachillerato pueden salir del centro a la hora del recreo, «por lo que ya fuera del instituto pueden leer cualquier manifiesto que consideren oportuno».