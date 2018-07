Denuncian las condiciones «tercermundistas» de un centro de salud en Mallorca El alcalde de Capdepera pide la dimisión de la consejera de Salud del Gobierno balear por su «inoperancia» en relación a las obras de reforma de la Unidad Básica ubicada en la zona costera del municipio

El alcalde del municipio mallorquín de Capdepera, el socialista Rafael Fernández, pidió este lunes la dimisión de la consejera de Salud del Gobierno balear, la socialista Patricia Gómez, por su «inoperancia» en relación a las actuales obras de reforma de la Unidad Básica de Salud en la zona costera de Cala Rajada. Fernández explicó que son continuas las quejas de sanitarios y de pacientes por las condiciones en que se encuentran diariamente, calificadas de «tercermundistas» por algunos turistas.

La reforma de esta Unidad Básica de Salud cuenta con un presupuesto de 165.000 euros y prevé la instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción, la ampliación del centro con una consulta y una zona de urgencias más espaciosa, y la impermeabilización de la terraza superior. «La obra de la terraza comenzó hace una semana y a día de hoy todos los restos de obra están acumulados allí arriba, con la peligrosidad de acumulación y de posibles lluvias», denunció Fernández, para añadir: «Las consultas se deben pasar con el edificio vibrando debido al compresor».

Las obras en el inmueble empezaron oficialmente hace tres semanas, pero los trabajadores de la empresa subcontratada por el IB-Salud «no trabajan alegando falta de crédito para comprar herramientas y material». El alcalde de Capdepera recalcó, en ese sentido, que «hay un único operario trabajando, que no hace nada porque no tiene material, pero que no puede abandonar su puesto de trabajo». Además, según la corporación municipal, «el edificio está lleno de polvo, con ventiladores que sacan los tubos a la calle, lo que hace tener las ventanas semiabiertas y tapadas con plásticos y cinta aislante». Asimismo, «a causa del calor y del movimiento de tierra también han salido cucarachas».

Diversas críticas

Desde el inicio de las obras, las consultas de un médico y de pediatría se han tenido que trasladar al Punto de Atención Continuada de Capdepera «por orden de IB-Salud», pero «la obra de los despachos de dichos médicos aún no ha comenzado». Según el consistorio, el traslado de pediatría a Capdepera ha levantado muchas críticas entre los padres de los niños usuarios del centro de salud de Cala Rajada.

Estado del centro - Ayuntamiento de Capdepera

El alcalde también recordó este lunes que «el calor en verano y el frío en invierno, y la falta de espacio» habían sido hasta ahora las críticas más escuchadas por parte de sanitarios y pacientes. «Los expedientes se guardan en un espacio que sirve al mismo tiempo de cafetería, microondas y dispensador de agua; una consulta no tiene ventilación ni grifo para que el médico pueda lavarse las manos; para paliar el calor los trabajadores se bañan la cabeza con agua y van a trabajar con pantalones cortos; en invierno el pediatra no puede auscultar a los niños porque no les puede quitar la ropa a causa de las temperaturas que hay dentro de las consultas», enfatizó Fernández.

El municipio de Capdepera contaba en 2016 con un total de 11.356 habitantes. De ellos, en la actualidad se encontrarían empadronados en Cala Rajada algo más de 8.000 habitantes. En cualquier caso, durante los meses de verano la presión poblacional del municipio puede llegar a situarse en las 40.000 personas. Por lo que respecta a la Unidad Básica de Salud de Cala Rajada, fue inaugurada en 1976, mientras que en 1995 abrió sus puertas el actual Punto de Atención Continuada de Capdepera.

La versión del IB-Salud

En ese contexto, la Consejería de Salud emitió este lunes un comunicado en el que indicaba que las obras de reforma del citado edificio de Cala Rajada contemplan dos fases, «que son la climatización de todo el centro sanitario y la reforma con la ampliación». Actualmente, «ya se ha iniciado la fase de climatización, a pesar de los 15 días de retraso en la entrega del equipamiento, que estará finalizada antes del mes de agosto». Según el IB-Salud, esta situación ha sido explicada ya al alcalde de Capdepera, «que próximamente tendrá una reunión con el Servicio de Salud y la Consejería de Salud».

La segunda fase de ampliación y remodelación, «cumpliendo con la normativa de las zonas turísticas», no se podrá iniciar hasta el mes de octubre y cuenta con un plazo de cuatro meses para su finalización. Aun así, el Servicio de Salud reconoce que «la falta de climatización y las obras generan molestias», por lo que agradece «la colaboración en todo momento por parte de los profesionales y de los usuarios».