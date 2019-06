Denuncian un caso de acoso escolar en Córdoba: «guarra, asquerosa y puta, como tu madre» Una niña de nueve años ha recibido audios en los que una compañera la amenaza e insulta

Unos padres han denunciado ante el centro educativo de su hija y la inspección de Educación un posible caso de acoso escolar. Ha ocurrido en el colegio concertado Santos Acisclo y Victoria del Naranjo, en Córdoba, según informa El Diario de Córdoba.

La niña, de nueve años, recibió varios audios de WhatsApp en los que una compañera la insulta. «Te voy a echar porque como no eres mi mejor amiga ni la de nadie... a ver, pobrecita, no tienes amigas, bueno, las que tenías ya las has perdido... y ¿por qué? Por guarra, asquerosa y puta, como tu madre», dice la niña en una de las notas de voz.

«¿De qué tienes miedo, de que le digamos a todo el mundo que eres una puta asquerosa?». «Me da igual que no me crean, se lo voy a decir a toda la clase y a todo el mundo, y menos mal que no has llorado porque como tú llores en el colegio o pongas mala cara, tú sí que te vas a enterar, yo no digo nada». «O me coges el teléfono o en el colegio te vas a enterar».

Estos son algunos ejemplos de insultos y amenazas recibidos por la menor y que sus padres han decidido hacer público para alertar al centro educativo y solicitar el cambio de colegio para su hija. Los progenitores, que están divorciados, coinciden en que la niña ha perdido el apetito, tiene problemas para conciliar el sueño y se aísla de los demás compañeros.

Desde el colegio aseguran que «ya se ha activado el protocolo correspondiente y que la situación se ha resuelto», pero los padres aseguran que el centro no les ha explicado qué medidas ha tomado y que no les consta que nada haya cambiado.

Por su parte, la ispección de Educación ha aconsejado a la familia a denunciar el caso a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional ya que consideran que «el acoso se produce fuera del centro escolar y a través de una red social, por lo que está fuera de sus competencias».

La denuncia fue interpuesta el pasado lunes por la tarde ante la Policía Nacional y en ella figuran las quejas de los padres ante la «carencia de información sobre la evolución del conflicto». Al parecer, el colegio se comprometió a informar semanalmente de la evolución y desde hace varias semanas nadie ha contactado con los padres.