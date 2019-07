Denuncian que Baleares no da permisos a los sanitarios que quieren cuidar a un familiar tras una operación El Sindicato de Enfermería (Satse) también afirma que se discrimina al personal del IB-Salud con respecto al resto de funcionarios

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado este martes que el Servicio de Salud de Baleares «deniega sistemáticamente» permisos al personal sanitario que solicita poder cuidar en casa a un familiar directo tras una intervención quirúrgica. Según la ley, se considera familiar directo o de primer grado a los padres y a los hijos.

La secretaria de Acción Sindical del Satse en Baleares, Celsa García, ha explicado a ABC que en mayo del pasado año la gerencia del Hospital de Son Espases de Palma «eliminó de forma inesperada el permiso por cirugía mayor ambulatoria». Dicho permiso se otorgaba siempre que la anestesia fuera general para el paciente y siempre que el profesional que había pedido el permiso justificase que su familiar directo necesitaría luego cuidados especiales en el domicilio. Cabe recordar que la cirugía ambulatoria es una práctica hoy en día cada vez más extendida, que hace que no sea necesario el ingreso hospitalario de la persona que ha sido o será operada.

«La gran paradoja actual en el modo de actuar del IB-Salud es que si por ejemplo ingresan a mi hija, me dan el permiso, pero si yo me hago cargo de sus cuidados y me la llevo a casa, con el consiguiente ahorro para el hospital, me deniegan el permiso», ha lamentado García. En ese contexto, ha añadido que la práctica de denegar los permisos «se ha convertido en una práctica habitual en casi la totalidad de las gerencias dependientes del IB-Salud».

Por otra parte, la secretaria de Acción Sindical del Satse también ha denunciado que el IB-Salud da hoy permisos de manera «muy restrictiva» al personal sanitario cuando dichos permisos se solicitan por el ingreso hospitalario de un familiar. García ha recordado que en 2014 había una instrucción interna que reconocía que por un mismo familiar y por un mismo proceso patológico se podían otorgar dos permisos al año. Con posterioridad, a finales de 2015, entró en vigor otra instrucción, «mucho más restrictiva».

Desde entonces, por un mismo familiar y un mismo proceso patológico, el profesional «sólo tiene derecho a disfrutar del permiso una vez en su vida». Además, según denuncia también el Satse, ahora al IB-Salud «no le basta con el justificante del ingreso hospitalario o el pronóstico» del familiar para valorar si da un permiso o no al sanitario que lo ha pedido, sino que «exige al profesional la aportación de informes médicos del familiar para acreditar que los procesos patológicos son diferentes».

Por todo ello, el Satse exige al IB-Salud que «termine» con «esta política de denegación injustificada de permisos, que supone, además del incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, una discriminación hacia el personal sanitario, ya que el resto del personal funcionario de la Comunidad autónoma sí disfruta de este tipo de permisos sin ningún problema».