Denuncia que fue a comprarse ropa y el dependiente le hizo fotos cuando se cambiaba en el probador

La desagradable situación que vivió una joven en Argentina cuando compraba ropa no se le olvidará, probablemente, en un buen tiempo. Según relató la chica en su cuenta de Facebook y recoge Clarín, fue el sábado cuando, al entrar en una tienda de Bahía Blanca para probarse una prenda de ropa, notó cómo el dependiente que la estaba atendiendo hacía fotos con su móvil por debajo del probador.

«Me cambié rápido, salí del probador y le dije que me dé su celular, que lo vi sacándome fotos y que iba a llamar a la policía», explica la jvoen en el post de Facebook. La respuesta del dependiente, cuenta la chica, fue: «Perdoname Negri, no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada. Voy a perder a mi familia».

Como el empleado no accedió a darle el móvil, la chica —cuenta que algo asustada porque estaban solos en el comercio— salió de la tienda y aguantó la puerta para que el dependiente no pudiera salir mientras llamaba a la policía. «La denuncia ya está realizada en la comisaria de la mujer, por supuesto que él borró las fotos y yo tengo mucha impotencia y tristeza de no haberme avivado y tener pruebas pero en esa situación estaba muy nerviosa y no sabía qué me podía pasar», escribió en Facebook.

Según Clarín, la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales ha confirmado que existe una denuncia y que se están investigando los hechos. Además, ya existía una denuncia similar contra el mismo local, informa el periódico argentino.

La joven termina su publicación, que ya se ha compartido más de 1.700 veces, pidiendo al resto de mujeres que, si en algún momento les ha pasado, denuncien. «Él va a seguir teniendo su local y ahora nada va a pasar por no haber pruebas pero que eso no las detenga a denunciar, que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso, por favor CUIDENSE DE ESE LUGAR!!!!!!».