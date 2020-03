África La OMS declara el fin del segundo brote más mortal de ébola en la República Democrática del Congo El personal sanitario celebró el alta de la última paciente afectada por el virus que ha dejado más de 2.000 muertos en 19 meses.

Cuando medio mundo tiene la vista puesta en el coronavirus, la República Democrática del Congo celebra el «fin» de la segunda epidemia de ébola más mortal de su historia. Tras 19 meses de intensa lucha y más de 2.000 muertos, ha sido dada de alta la última paciente infectada por el virus del ébola en la ciudad de Beni, al noreste del país, tras una larga cuarentena. Es la primera vez que no se han producido casos activos desde que se declaró oficialmente el inicio del brote en agosto de 2018.

Lo anunció el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a un video del personal sanitario y de la paciente, Semida Masika, festejando el martes el acontecimiento con una emotiva ceremonia donde no faltó la música y los bailes. Desde la sede de la OMS en África quisieron «felicitar a todos sus socios» y anunciaron que íban a «seguir en modo respuesta por un periodo de observación». Cerca de 50 personas que fueron dadas de alta recientemente seguirán siendo monitoreadas. Aunque se trate de «muy buenas noticias para todo el mundo», según dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde la organización también piden prudencia. Un portavoz aseguró a Reuters que el brote de ebola no se puede dar por terminado ante la imposibilidad de rastrear casos en determinadas zonas en el este del país azotadas por la violencia. «No se puede descartar la transmisión del ébola fuera de los grupos actualmente bajo supervisión», dijo el portavoz Tarik Jasarevic a Reuters .

Congo ha pasado 14 días sin nuevos casos confirmados; el fin del brote puede declarase transcurridos 42 días sin un nuevo caso, que equivale a dos ciclos, el período de incubación máximo para el virus.

El décimo brote de ébola en el Congo desde 1976 ha matado a 2.264 personas e infectó a 1.200 más desde el 1 de agosto de 2018. Estos datos lo convirtieron en el segundo peor brote de este virus en la historia, por detrás de la epidemia en África occidental durante 2013-16 que costó la vida a más de 11.000 personas.

La llegada del coronavirus

Sin bajar la guardia respecto al ébola, los trabajadores sanitarios locales se preparan ahora para combatir la eventual llegada del Covid-19, que tiene cerca de 95.000 casos de contagio en 78 países del mundo. El Congo es una de las 13 naciones con mayor riesgo de letalidad si irrumple el coronavirus, según la Unión Africana y el Centro de Enfermedades Y Prevención.

Los expertos han advertido reiteradamente en las últimas semanas que el nuevo brote de coronavirus presenta una amenaza única para la salud pública en el continente africano, en parte debido a su frágil sistema de salud. Por ello, la mayoría de países africanos corren un riesgo severo si los brotes no se detectan de manera temprana y no se contienen. Hasta hace apenas dos semanas solo dos laboratorios, en Sudáfrica y Senegal, podían realizar las pruebas pertinentes para detectar el virus. Preocupa también la capacidad de respuesta y la falta de medios para atender a los pacientes en hospitales ya de por sí desbordados en muchas regiones. Según la OMS, solo ocho países del continente africano están listos para enfrentarse al virulento brote.